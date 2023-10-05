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НОВОСТИ

Более 1700 иностранных туристов прибыли в Дананг по моркому пути

4 октября круизный лайнер Resorts World One, которым управляет филиал туркомпании Saigontourist в Дананге, доставил более 1.700 иностранных гостей в город на берегах красивой реки Хан. Круизный лайнер Resorts World One — высококлассный круизный лайнер багамской национальности, пришвартованный в порту Тиенша, перевозит туристов британской, канадской и малайзийской национальности... для посещения и покупок в известных местах Дананга, таких как: Бана Хиллз, пагода Линь-ынг - Шонча, Мраморные горы, Музей скульптур Чамской народности... и некоторые туристические достопримечательности Куангнама (древний городок Хойан, святилище Мишон).

Департамент туризма Дананга разослал документ соответствующим подразделениям для координации действий в целях обеспечения безопасности и порядка, а также создания условий для наилучшего обслуживания туристов во время посещения города.

Туризм Дананга восстановился и совершает прорыв. По оценкам, за первые 9 месяцев 2023 года общее количество посетителей, пользующихся услугами размещения, достигло более 5,8 млн, что в 2,1 раза превышает аналогичный период 2022 года. Из них количество иностранных посетителей составляет более 1,6 млн., в 5,9 раз выше, чем за тот же период. Доходы от услуг проживания и питания за первые 9 месяцев 2023 года, по оценкам, достигли 17.347 миллиардов донгов, увеличившись на 38,3%.

Город Дананг активно реализует мероприятия по продвижению туризма на потенциальных рынках, таких как Индия и Корея, улучшает качество мест назначения, развернув систему QR-кодов, расположенную в туристических зонах, достопримечательностях и аэропортах, чтобы оценить уровень удовлетворенности туристов при посещении.

ВИА/ИЖВ

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