НОВОСТИ
Более 1700 иностранных туристов прибыли в Дананг по моркому пути
Департамент туризма Дананга разослал документ соответствующим подразделениям для координации действий в целях обеспечения безопасности и порядка, а также создания условий для наилучшего обслуживания туристов во время посещения города.
Туризм Дананга восстановился и совершает прорыв. По оценкам, за первые 9 месяцев 2023 года общее количество посетителей, пользующихся услугами размещения, достигло более 5,8 млн, что в 2,1 раза превышает аналогичный период 2022 года. Из них количество иностранных посетителей составляет более 1,6 млн., в 5,9 раз выше, чем за тот же период. Доходы от услуг проживания и питания за первые 9 месяцев 2023 года, по оценкам, достигли 17.347 миллиардов донгов, увеличившись на 38,3%.
Город Дананг активно реализует мероприятия по продвижению туризма на потенциальных рынках, таких как Индия и Корея, улучшает качество мест назначения, развернув систему QR-кодов, расположенную в туристических зонах, достопримечательностях и аэропортах, чтобы оценить уровень удовлетворенности туристов при посещении.