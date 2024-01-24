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Более 160 торговцев имеют право на экспорт риса
В некоторых провинциях есть только одна сертифицированная компания, включая Ханам, Хаужанг, Кханьхоа, Лангшон и Тханьхоа.
Число компаний, имеющих право на экспорт риса, в последнем списке значительно сократилось по сравнению с августовским списком 2023 года, в котором было 210 компаний, а в октябре прошлого года их число сократилось до 170, о чём свидетельствуют статистические данные.
Агентство внешней торговли заявило, что в 2023 году MoIT сыграло хорошую консультативную роль в управлении экспортом риса, помогая добиться положительных результатов экспорта, обеспечить высокие цены для фермеров и гарантировать продовольственную безопасность.
В прошлом году Вьетнам поставил за рубеж более 8,1 млн тонн зерна на сумму около 4,7 млрд долл. США на фоне сложной ситуации в мировой торговле рисом, включая ограничения на экспорт риса, введенные многими странами.
По прогнозам экспертов, экспортные цены продолжат расти в 2024 году из-за сокращения предложения в результате продолжающихся экспортных ограничений Индии и растущего импортного спроса многих стран, таких как Индонезия и Филиппины.
В 2024 году Вьетнам планирует сохранить посевные площади на уровне 7,1 млн га, произвести более 43 млн тонн нешлифованного риса и экспортировать более 8 млн тонн лущеного риса.