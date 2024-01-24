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НОВОСТИ

Более 160 торговцев имеют право на экспорт риса

По состоянию на 22 января 161 компании были выданы сертификаты на право экспорта риса, срок действия которых сократился с середины 2023 года, сообщило Агентство внешней торговли при Министерстве промышленности и торговли (MoIT). Наибольшее число компаний - 36 - располагается в Хошимине, что на одну меньше, чем в списке, опубликованном в октябре прошлого года. За ним следуют город Кантхо - 34, провинция Лонган - 22, провинция Донгтхап - 15 и Анжанг - 14.

В некоторых провинциях есть только одна сертифицированная компания, включая Ханам, Хаужанг, Кханьхоа, Лангшон и Тханьхоа.

Число компаний, имеющих право на экспорт риса, в последнем списке значительно сократилось по сравнению с августовским списком 2023 года, в котором было 210 компаний, а в октябре прошлого года их число сократилось до 170, о чём свидетельствуют статистические данные.

Агентство внешней торговли заявило, что в 2023 году MoIT сыграло хорошую консультативную роль в управлении экспортом риса, помогая добиться положительных результатов экспорта, обеспечить высокие цены для фермеров и гарантировать продовольственную безопасность.

В прошлом году Вьетнам поставил за рубеж более 8,1 млн тонн зерна на сумму около 4,7 млрд долл. США на фоне сложной ситуации в мировой торговле рисом, включая ограничения на экспорт риса, введенные многими странами.

По прогнозам экспертов, экспортные цены продолжат расти в 2024 году из-за сокращения предложения в результате продолжающихся экспортных ограничений Индии и растущего импортного спроса многих стран, таких как Индонезия и Филиппины.

В 2024 году Вьетнам планирует сохранить посевные площади на уровне 7,1 млн га, произвести более 43 млн тонн нешлифованного риса и экспортировать более 8 млн тонн лущеного риса.

ВИА/ИЖВ

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