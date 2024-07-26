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Более 1560 делегаций простились с генеральным секретарем партии

25 июля с 7 утра до 9 вечера около 1565 делегаций общей численностью 55 600 человек отдали последние почести генеральному секретарю партии Нгуен Фу Чонгу
  Толпы людей выстраиваются у Национального траурного зала в Ханое, чтобы отдать последние почести генеральному секретарю партии Нгуен Фу Чонгу. Фото: ВИA  
25 июля с 7 утра до 9 вечера около 1565 делегаций общей численностью 55 600 человек отдали последние почести генеральному секретарю партии Нгуен Фу Чонгу в Национальном траурном зале в Ханое, зале Тхонгнят в Хошимине и на его малой родине в деревне Лайда общины Донгхой уезда Донгань в Ханое.

По данным организационного совета государственных похорон, среди присутствующих были руководители партии, государства, министерств, ведомств, массовых организаций, населенных пунктов и подразделений, а также военные, дипломатические делегации, международные организации, международные друзья и сограждане.

В Национальном траурном зале делегация Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) во главе с членом Политбюро, президентом государства То Ламом отдала дань уважения генеральному секретарю Нгуен Фу Чонгу и выразила соболезнования его семье.

Делегацию правительства возглавлял член Политбюро, премьер-министр Фам Минь Тьинь, делегацию президента государства - член Политбюро, президент государства То Лам, делегацию НС - член Политбюро, председатель НС Чан Тхань Ман, делегацию ЦК ВФФ - член Политбюро, секретарь ЦК КПВ, председатель ЦК ВФФ До Ван Чиен.

Бывший генеральный секретарь партии Нонг Дык Мань, бывшие президенты Нгуен Минь Чиет, Чыонг Тан Шанг, Нгуен Суан Фук и Во Ван Тхыонг, бывший премьер-министр Нгуен Тан Зунг, бывшие председатели НС Нгуен Шинь Хунг, Нгуен Тхи Ким Нган и Выонг Динь Хюэ, а также многие другие действующие и бывшие руководители партии и государства пришли почтить память покойного лидера и выразить свои искренние соболезнования его семье.

Церемония почтения будет продолжаться в Ханое и Хошимине с 7 утра до 1 часа дня 26 июля.

Пемориальная церемония запланирована на 13:00 26 июля в Национальном траурном зале, а церемония похорон - на 15:00 на столичном кладбище Майзить.


ВИА/ИЖВ

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