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Более 1,5 миллиона иностранных туристов посетили Вьетнам в январе
В этом месяце доходы от услуг размещения и питания составили 58,9 трлн донгов (2,4 млрд долларов США), что на 10,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а доходы от путешествий и туризма - 4,4 трлн донгов, что на 18,5% больше.
Главное статистическое управление объясняет этот рост усилиями страны по продвижению туризма и утверждению себя в качестве безопасного и дружелюбного направления.
На церемонии, состоявшейся в рамках Туристического форума АСЕАН (ATF) 2024 в Лаосе 26 января, Вьетнам назвал 25 направлений и учреждений в различных категориях премии ASEAN Tourism Awards.
Они были отмечены в шести номинациях, а именно: "Зеленый отель ASEAN", "Чистый туристический город ASEAN", "Место проведения встреч ASEAN MICE", "Место проведения выставок ASEAN MICE", "Место проведения мероприятий ASEAN MICE" и премия АСЕАН за устойчивый туризм в области гастрономического туризма.