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НОВОСТИ

Более 1,5 миллиона иностранных туристов посетили Вьетнам в январе

В январе Вьетнам принял более 1,5 млн иностранных туристов, что на 10,3% больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 73,6% больше по сравнению с предыдущим годом, сообщило 29 января Главное статистическое управление. Из общего числа почти 1,3 миллиона человек, или 85,1%, отправились во Вьетнам по воздуху, 11,7% - по автодорогам и 3,2% - по морю.

В этом месяце доходы от услуг размещения и питания составили 58,9 трлн донгов (2,4 млрд долларов США), что на 10,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а доходы от путешествий и туризма - 4,4 трлн донгов, что на 18,5% больше.

Главное статистическое управление объясняет этот рост усилиями страны по продвижению туризма и утверждению себя в качестве безопасного и дружелюбного направления.

На церемонии, состоявшейся в рамках Туристического форума АСЕАН (ATF) 2024 в Лаосе 26 января, Вьетнам назвал 25 направлений и учреждений в различных категориях премии ASEAN Tourism Awards.

Они были отмечены в шести номинациях, а именно: "Зеленый отель ASEAN", "Чистый туристический город ASEAN", "Место проведения встреч ASEAN MICE", "Место проведения выставок ASEAN MICE", "Место проведения мероприятий ASEAN MICE" и премия АСЕАН за устойчивый туризм в области гастрономического туризма.

ВИА/ИЖВ

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