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Более 1.450 миллиардов донгов в развитие устойчивого туризма в национальном парке Уминьха в Камау

Провинция Камау ожидает, что, когда проект будет завершен, он не только будет способствовать устойчивому развитию туризма в национальном парке Уминьха
  Лес Уминьха имеет большой потенциал для развития экотуризма. Фото: газеты Đại đoàn kết  
На этой основе Национальный парк Уминьха организует реализацию проекта в 2-х функциональных подразделениях общей площадью более 1300 га, в том числе: подразделение административного обслуживания площадью более 743 га и часть подразделение экологической реставрации площадью почти 575 га.

Соответственно, когда зона экотуризма, оздоровления и развлечений в национальном парке Уминьха будет завершена, будет 6 функциональных зон, обслуживающих посетителей, а именно: зона приема посетителей, направления экотуризма, сад для сбора животных, растений и лекарственных трав, а также зона воссоздания лесных деревень и деревень традиционных ремесел и зона отдыха и посадки деревьев.

Кроме того, в дополнение к инвестициям в создание внутренних связей, парк также синхронно соединяется с другими близлежащими туристическими маршрутами, такими как туристическая зона Хондабак, зона экотуризма Шонгчем, туристические дома и сообщества, а также соединяет другие туристические зоны и достопримечательности в и вне провинции.

Провинция Камау ожидает, что, когда проект будет завершен, он не только будет способствовать устойчивому развитию туризма в национальном парке Уминьха, но и станет необходимым условием для лучшего сохранения и развития лесной экосистемы Мелалеука и биоразнообразия земли Уминьха.

Национальный парк Уминьха находится примерно в 30 км от центра города Камау, площадью более 8 250 га, расположен на территории двух уездов Чан Ван Тхой и Уминь. В 2009 году наряду с Кулаочам - Куангнам, национальный парк Муйкамау и Уминьха были включены в список биосферных заповедников мира ЮНЕСКО.

В последние годы перед Национальным парком Уминьха стояла задача сохранения и воссоздания ценностей природного ландшафта, экологической среды и биоразнообразия конкретной экосистемы водно-болотных угодий и леса Мелалеука на торфе, сохранение и развитие генетических ресурсов ценных растений и животных, культурных и духовных ценностей, исторических реликвий, служащих научным исследованиям, развитию экскурсий и туризма.

ВИА/ИЖВ

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