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Более 1.450 миллиардов донгов в развитие устойчивого туризма в национальном парке Уминьха в Камау
Соответственно, когда зона экотуризма, оздоровления и развлечений в национальном парке Уминьха будет завершена, будет 6 функциональных зон, обслуживающих посетителей, а именно: зона приема посетителей, направления экотуризма, сад для сбора животных, растений и лекарственных трав, а также зона воссоздания лесных деревень и деревень традиционных ремесел и зона отдыха и посадки деревьев.
Кроме того, в дополнение к инвестициям в создание внутренних связей, парк также синхронно соединяется с другими близлежащими туристическими маршрутами, такими как туристическая зона Хондабак, зона экотуризма Шонгчем, туристические дома и сообщества, а также соединяет другие туристические зоны и достопримечательности в и вне провинции.
Провинция Камау ожидает, что, когда проект будет завершен, он не только будет способствовать устойчивому развитию туризма в национальном парке Уминьха, но и станет необходимым условием для лучшего сохранения и развития лесной экосистемы Мелалеука и биоразнообразия земли Уминьха.
Национальный парк Уминьха находится примерно в 30 км от центра города Камау, площадью более 8 250 га, расположен на территории двух уездов Чан Ван Тхой и Уминь. В 2009 году наряду с Кулаочам - Куангнам, национальный парк Муйкамау и Уминьха были включены в список биосферных заповедников мира ЮНЕСКО.
В последние годы перед Национальным парком Уминьха стояла задача сохранения и воссоздания ценностей природного ландшафта, экологической среды и биоразнообразия конкретной экосистемы водно-болотных угодий и леса Мелалеука на торфе, сохранение и развитие генетических ресурсов ценных растений и животных, культурных и духовных ценностей, исторических реликвий, служащих научным исследованиям, развитию экскурсий и туризма.