Более 1200 иностранных туристов прибыли в Халонг на круизы

Несмотря на прохладную погоду, посетители исследовали бухту Халонг, осмотрели город и посетили культурные и исторические достопримечательности. Популярными видами активного отдыха были посещение пещер, катание на байдарках и даже прогулки по пляжу, чему способствовала солнечная погода.

Современная транспортная инфраструктура Халонга, включая специализированный международный круизный порт, сделала Куангнинь излюбленным направлением для круизных лайнеров класса люкс.

С начала 2025 года порт принял четыре круизных лайнера с почти 6 000 пассажиров, в основном из Европы и США.

В этом году ожидается около 60 круизных лайнеров с почти 90 000 туристов, что на 30 % больше, чем в 2024 году. Эти суда прибывают из таких стран, как Великобритания, Франция, Германия и Китай, а также ожидается заход таких новых судов, как Brilliant Lady и Luminara.

По прогнозам, ноябрь станет пиковым месяцем, когда китайские круизы Beihai будут посещать город до трех раз в неделю, что подчеркивает активные усилия Куангнинь по привлечению международных посетителей.

В 2025 году Куангнинь планирует принять 20 миллионов туристов, в том числе 4,5 миллиона международных гостей, что подчеркивает его растущую значимость в мировом туризме.