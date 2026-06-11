Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Более 1,2 миллиона учащихся приступили к сдаче национального выпускного экзамена в средней школе

Более 1,2 миллиона учащихся по всему Вьетнаму 11 июня приступили к первому дню национального выпускного экзамена в средней школе 2026 года, сдавая два обязательных предмета - литературу и математику.
Учащиеся прибывают в пункт проведения экзамена в средней школе Ким Донг (провинция Хынгйен) для сдачи экзамена по литературе. Фото: Тхань Тунг/ВИА

В соответствии с действующим форматом экзамена выпускники должны сдать обязательные тесты по литературе и математике, а также комбинированный тест по двум предметам, выбранным из перечня, включающего физику, химию, биологию, информатику, иностранные языки, историю, географию, технологию и промышленность, технологию и сельское хозяйство, а также экономику и право. Учащиеся также могут выбрать для сдачи иностранный язык, отличный от того, который они изучали в школе.

Экзамен по литературе проводится в первой половине дня и длится 120 минут, а экзамен по математике проходит во второй половине дня и продолжается 90 минут.

На территории экзаменационных пунктов строго запрещается проносить мобильные телефоны, умные часы, средства связи, устройства для записи информации, учебные материалы и любые технические средства, которые могут быть использованы для нарушения порядка проведения экзамена. За нарушение установленных правил предусмотрены отстранение от экзамена и применение дисциплинарных мер в соответствии с действующими нормативами.

По словам директора Департамента управления качеством Министерства образования и профессиональной подготовки Вьетнама Хюнь Ван Чыонга, структура и формат экзаменационных материалов в нынешнем году остаются такими же, как и в 2025 году, и полностью соответствуют ранее представленным демонстрационным вариантам. Экзаменационные задания в основном основаны на программе 12-го класса, при этом включают отдельные элементы учебного материала 10-го и 11-го классов. Они разработаны таким образом, чтобы оценивать различные уровни познавательных способностей учащихся, от понимания и анализа до практического применения знаний.


ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Генсек, Президент То Лам: защита окружающей среды и адаптация к изменению климата являются одним из столпов новой модели развития

Генсек, Президент То Лам: защита окружающей среды и адаптация к изменению климата являются одним из столпов новой модели развития

Во второй половине дня 10 июня в ЦК КПВ Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент Вьетнама То Лам провёл рабочее совещание с Парткомом Правительства и Парткомами соответствующих ведомство по вопросу подведения итогов реализации Резолюции №24-NQ/TW от 3 июня 2013 года, принятой ЦК XI созыва, о проактивном реагировании на изменение климата, усилении управления природными ресурсами и охране окружающей среды.
ПОДРОБНЕЕ

Top