Более 1,2 миллиона учащихся приступили к сдаче национального выпускного экзамена в средней школе

Учащиеся прибывают в пункт проведения экзамена в средней школе Ким Донг (провинция Хынгйен) для сдачи экзамена по литературе. Фото: Тхань Тунг/ВИА

В соответствии с действующим форматом экзамена выпускники должны сдать обязательные тесты по литературе и математике, а также комбинированный тест по двум предметам, выбранным из перечня, включающего физику, химию, биологию, информатику, иностранные языки, историю, географию, технологию и промышленность, технологию и сельское хозяйство, а также экономику и право. Учащиеся также могут выбрать для сдачи иностранный язык, отличный от того, который они изучали в школе.



Экзамен по литературе проводится в первой половине дня и длится 120 минут, а экзамен по математике проходит во второй половине дня и продолжается 90 минут.

На территории экзаменационных пунктов строго запрещается проносить мобильные телефоны, умные часы, средства связи, устройства для записи информации, учебные материалы и любые технические средства, которые могут быть использованы для нарушения порядка проведения экзамена. За нарушение установленных правил предусмотрены отстранение от экзамена и применение дисциплинарных мер в соответствии с действующими нормативами.



По словам директора Департамента управления качеством Министерства образования и профессиональной подготовки Вьетнама Хюнь Ван Чыонга, структура и формат экзаменационных материалов в нынешнем году остаются такими же, как и в 2025 году, и полностью соответствуют ранее представленным демонстрационным вариантам. Экзаменационные задания в основном основаны на программе 12-го класса, при этом включают отдельные элементы учебного материала 10-го и 11-го классов. Они разработаны таким образом, чтобы оценивать различные уровни познавательных способностей учащихся, от понимания и анализа до практического применения знаний.



