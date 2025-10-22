НОВОСТИ
Более 1,066 триллиона донгов в поддержку населения, пострадавшего от стихийных бедствий и наводнений
Передавая сумму пожертвований в размере 5 миллиардов донгов Центральному комитету по сбору средств, министр строительства Чан Хонг Минь отметил: «Отвечая на призыв Президиума ЦК ОФВ о поддержке населения, пострадавшего от тайфунов, коллектив руководства, служащих и работников Министерства организовал сбор средств, чтобы разделить трудности с пострадавшими регионами, проявляя дух «взаимопомощи» и «здоровые листья поддерживают повреждённые», который характерен для вьетнамского народа». Параллельно Министерство мобилизует силы и ресурсы для скорейшего устранения последствий тайфунов и наводнений, обеспечения бесперебойного движения и работы необходимой инфраструктуры; а также сосредотачивается на поддержке местных властей в строительстве жилья, защищающего от наводнений в ближайшее время.
От имени Президиума ЦК ОФВ До Ван Тьен искренне поблагодарил сотрудников, служащих и работников Министерства строительства за их благородные поступки и поддержку пострадавшего населения. Центральный комитет по сбору средств обязуется своевременно и точно распределять полученные пожертвования для помощи жителям пострадавших от тайфунов провинций и обеспечения ресурсов для восстановления их жизни в кратчайшие сроки.
В тот же день Ха Тхи Нга, член ЦК КПВ и заместитель председателя ЦК ОФВ, приняла пожертвования от Китайской торгово-промышленной ассоциации во Вьетнаме в размере 2 миллиардов донгов; от Ассоциации бывших преподавателей Вьетнама — 636,113 миллионов донгов; от Ассоциации вьетнамцев в Вестсаксонии Цвикау (ФРГ) — 5500 евро; от компании TSQ Vietnam — 300 миллионов донгов.