НОВОСТИ

Более 1,066 триллиона донгов в поддержку населения, пострадавшего от стихийных бедствий и наводнений

По информации Центрального комитета по сбору средств для помощи, Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама, по состоянию на 17 часов 21 октября, организации, учреждения и частные лица перечислили через счёт комитета более 1,066764 триллиона донгов в помощь пострадавшему от стихийных бедствий и наводнений населению.
  Руководство Красного Креста города Кантхо передало символическую табличку в знак поддержки населения, пострадавшего от тайфунов и наводнений, 18 октября 2025 года (Фото: ВИА  
В тот же день член Политбюро, секретарь ЦК КПВ, председатель ЦК ОФВ До Ван Тьен принял пожертвования от Министерства строительства — 5 миллиардов донгов; от Вьетнамского промышленно-торгового банка (VietinBank) — 10 миллиардов донгов; коллектива студентов 15-го курса Университета права Ханоя — 105 миллионов донгов; начальной школы Тхань Суан Чунг в квартале Тханьсуан, Ханой — 80 миллионов донгов.

Передавая сумму пожертвований в размере 5 миллиардов донгов Центральному комитету по сбору средств, министр строительства Чан Хонг Минь отметил: «Отвечая на призыв Президиума ЦК ОФВ о поддержке населения, пострадавшего от тайфунов, коллектив руководства, служащих и работников Министерства организовал сбор средств, чтобы разделить трудности с пострадавшими регионами, проявляя дух «взаимопомощи» и «здоровые листья поддерживают повреждённые», который характерен для вьетнамского народа». Параллельно Министерство мобилизует силы и ресурсы для скорейшего устранения последствий тайфунов и наводнений, обеспечения бесперебойного движения и работы необходимой инфраструктуры; а также сосредотачивается на поддержке местных властей в строительстве жилья, защищающего от наводнений в ближайшее время.

От имени Президиума ЦК ОФВ До Ван Тьен искренне поблагодарил сотрудников, служащих и работников Министерства строительства за их благородные поступки и поддержку пострадавшего населения. Центральный комитет по сбору средств обязуется своевременно и точно распределять полученные пожертвования для помощи жителям пострадавших от тайфунов провинций и обеспечения ресурсов для восстановления их жизни в кратчайшие сроки.

В тот же день Ха Тхи Нга, член ЦК КПВ и заместитель председателя ЦК ОФВ, приняла пожертвования от Китайской торгово-промышленной ассоциации во Вьетнаме в размере 2 миллиардов донгов; от Ассоциации бывших преподавателей Вьетнама — 636,113 миллионов донгов; от Ассоциации вьетнамцев в Вестсаксонии Цвикау (ФРГ) — 5500 евро; от компании TSQ Vietnam — 300 миллионов донгов.

ВИА/ИЖВ

