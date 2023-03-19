Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

Более 1000 человек пробежали для рекламы программы «Час Земли 2023» в Ханое

Более 1000 человек присоединились к гонке «Час Земли 2023», которая прошла 18 марта вокруг озера Хоанкием в центре столицы Ханоя. Гонка была одним из мероприятий, проведенных во Вьетнаме в ответ на Час Земли в этом году. Призывают людей во всей стране совершить простой акт выключения света и всех электрических ненужных приборов в доме с 20:30 до 21:30 25 марта.

Онлайн-викторина, посвященная Часу Земли, впервые проводится на сайте Национальной программы энергоэффективности tietkiemnangluong.com.vn.

Час Земли — это инициатива Всемирного фонда дикой природы (WWF), крупнейшее общественное мероприятие в мире. На данный момент он ходит в 7.000 городах и поселках в 172 странах и территориях по всему миру.

Вьетнам впервые присоединился к кампании «Час Земли» в 2009 году. В 2022 году во время Часа Земли страна сэкономила 309.000 кВтч электроэнергии за счет часового выключения света, что эквивалентно 576,1 млн донгов (более 24 000 долларов США).

Кампания «Час Земли» во Вьетнаме проводится Министерством промышленности и торговли и получает поддержку многих предприятий, особенно Вьетнамской электроэнергетической корпорации (EVN), которая выступает в качестве основного спонсора кампании.

Кампания является одной из нескольких акций, предпринимаемых правительством и народом Вьетнама, демонстрирующих их твердую приверженность объединению с миром в борьбе с изменением климата.

ИЖВ/ВИА

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