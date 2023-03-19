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Более 1000 человек пробежали для рекламы программы «Час Земли 2023» в Ханое
Онлайн-викторина, посвященная Часу Земли, впервые проводится на сайте Национальной программы энергоэффективности tietkiemnangluong.com.vn.
Час Земли — это инициатива Всемирного фонда дикой природы (WWF), крупнейшее общественное мероприятие в мире. На данный момент он ходит в 7.000 городах и поселках в 172 странах и территориях по всему миру.
Вьетнам впервые присоединился к кампании «Час Земли» в 2009 году. В 2022 году во время Часа Земли страна сэкономила 309.000 кВтч электроэнергии за счет часового выключения света, что эквивалентно 576,1 млн донгов (более 24 000 долларов США).
Кампания «Час Земли» во Вьетнаме проводится Министерством промышленности и торговли и получает поддержку многих предприятий, особенно Вьетнамской электроэнергетической корпорации (EVN), которая выступает в качестве основного спонсора кампании.
Кампания является одной из нескольких акций, предпринимаемых правительством и народом Вьетнама, демонстрирующих их твердую приверженность объединению с миром в борьбе с изменением климата.