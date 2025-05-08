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Более 10 000 человек приняли участие в церемонии зажжения свечей , посвященной миру во всем мире в рамках Весака 2025
На церемонии зажигания свечей - ночь цветочных фонарей, молитва за мир во всем мире также присутствуют около 1200 международных делегатов из 80 стран и 5 территорий, которые принимают участие в Весак ООН 2025 в Хошимине; 800 монахи Вьетнама, около 4000 молодых людей из Хошимина и буддийской общины страны.
Выступая на церемонии, министр по делам этнических меньшинств и религий Дао Нгок Зунг выразил свою признательность VBS, монахи, присутствовавшие на церемонии, провели памятные минуты, вспоминая более 3 миллионов вьетнамцев, которые пожертвовали собой ради защиты независимости, объединения страны, вспоминая более 1,2 миллионов вьетнамцев героев-мучеников, более 800 000 благодарных инвалидов и миллионы героических вьетнамских матерей, семей, заслуживших уважение революции.
Он подтвердил, что партия и государство Вьетнама всегда уважали свободу религии и свободу вероисповедания, а не убеждения всех людей. Вьетнам хочет, чтобы VBS и весь ее народ, религиозные и нерелигиозные люди, присоединились к сострадательной солидарности со всей нацией, чтобы построить процветающий, счастливый и теплый Вьетнам.
Церемония зажигания свечей во имя мира во всем мире демонстрирует ценность буддизма в его глобальной миссии, заключающейся не только в сохранении духовных традиций, но и в активном содействии международному диалогу по вопросам мира, прав человека и устойчивого развития.
Во второй половине дня 6 мая в пагоде Тхань Там (община Леминьсуан, район Биньчань, город Хошимин) центральный церемониальный совет VBS провел великое чествование героев-мучеников, посвященное 50-летию освобождения Юга, объединившего страну, чтобы выразить дух признательности и признательности сына Будды.