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Более 10 000 человек приняли участие в церемонии зажжения свечей , посвященной миру во всем мире в рамках Весака 2025

В рамках мероприятий по празднованию Дня Весак ООН 2025, вечером 6/5, в кампусе Вьетнамской буддийской академии в Хошимине и культурном парке Лангле, район Биньчань, Хошимин, состоялась церемония зажигания свечей - ночь цветочных фонарей, молитва за мир во всем мире, организованная Вьетнамской буддийской сангхой (VBS), в которой приняли участие более 10 000 человек, посвященный миру во всем мире, достоинству и устойчивому развитию всего человечества. На мероприятии присутствовали Тхить Тхиен Ньон, заместитель Верховного патриарха, председатель Административного совета VBS, председатель Национального организационного комитета празднования Дня Весака ООН в 2025 году; профессор, доктор Брахмапундит, председатель международного организационного комитета празднования Дня весака ООН (ICDV); Дао Нгок Зунг, министр по делам этнических меньшинств и религий Вьетнама, а также ряд руководителей центральных ведомств, города Хошимин и местных органов власти.

На церемонии зажигания свечей - ночь цветочных фонарей, молитва за мир во всем мире также присутствуют около 1200 международных делегатов из 80 стран и 5 территорий, которые принимают участие в Весак ООН 2025 в Хошимине; 800 монахи Вьетнама, около 4000 молодых людей из Хошимина и буддийской общины страны.

Выступая на церемонии, министр по делам этнических меньшинств и религий Дао Нгок Зунг выразил свою признательность VBS, монахи, присутствовавшие на церемонии, провели памятные минуты, вспоминая более 3 миллионов вьетнамцев, которые пожертвовали собой ради защиты независимости, объединения страны, вспоминая более 1,2 миллионов вьетнамцев героев-мучеников, более 800 000 благодарных инвалидов и миллионы героических вьетнамских матерей, семей, заслуживших уважение революции.

Он подтвердил, что партия и государство Вьетнама всегда уважали свободу религии и свободу вероисповедания, а не убеждения всех людей. Вьетнам хочет, чтобы VBS и весь ее народ, религиозные и нерелигиозные люди, присоединились к сострадательной солидарности со всей нацией, чтобы построить процветающий, счастливый и теплый Вьетнам.

Церемония зажигания свечей во имя мира во всем мире демонстрирует ценность буддизма в его глобальной миссии, заключающейся не только в сохранении духовных традиций, но и в активном содействии международному диалогу по вопросам мира, прав человека и устойчивого развития.

Во второй половине дня 6 мая в пагоде Тхань Там (община Леминьсуан, район Биньчань, город Хошимин) центральный церемониальный совет VBS провел великое чествование героев-мучеников, посвященное 50-летию освобождения Юга, объединившего страну, чтобы выразить дух признательности и признательности сына Будды.

ВИА/ИЖВ

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