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НОВОСТИ

Более 10 тысяч человек приняли участие в первой репетиции парада в Хошимине

38 колонн, представляющих Вооружённые силы и Народную полицию, провели первую генеральную репетицию на улице Ле Зуан, готовясь к празднованию 50-летия воссоединения страны.
  Более 10 тысяч человек приняли участие в первой репетиции парада в Хошимине. Фото: ВИА  
Репетиция проходила под руководством Национального организационного руководящего комитета. Вечером 18 апреля жители города собрались в центре, чтобы наблюдать за репетицией парада в преддверии большого праздника 30 апреля.

Для обеспечения порядка и безопасности во время репетиции компетентные органы перекрыли ряд центральных улиц Хошимина, создав условия для генеральной репетиций и подготовки к параду. Торжественный парад, посвящённый 50-летию воссоединения страны, пройдёт по улице Ле Зуан перед Дворцом Воссоединения.

В репетиции приняли участие представители Народной армии, Народной полиции, массовых организаций, учащиеся, студенты, рабочие, интеллигенция, фермеры, а также две тысячи человек из 13 колонн, представляющих различные слои населения города Хошимин.

Генеральная репетиция прошла в строгой и торжественной обстановке; все расчёты парадных и маршевых колонн действовали слаженно, демонстрируя высокий дух дисциплины и решимость добиваться высоких результатов в честь великого праздника страны.

Это первая полномасштабная генеральная репетиция такого уровня, проводимая в Хошимине, которая оставит особый след в серии мероприятий, приуроченных к историческому дню 30 апреля. 22 и 25 апреля состоятся следующие две репетиции. Официальное мероприятие состоится утром 30 апреля 2025 года, как ожидается, соберёт около 13 тысяч участников из 48 парадных колонн.

ВИА/ИЖВ

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