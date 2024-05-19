Более 10 провинций Вьетнама приняли участие в праздновании 65-летия открытия дороги Чыонгшон

17 мая в уездном центре Фонгня уезда Бочать провинции Куангбинь Центральный комитет Союза коммунистической молодежи имени Хо Ши Мина и Вьетнамское общество бывших молодых добровольцев совместно провели церемонию празднования 65-летия дороги Чыонгшон – тропы Хо Ши Мина (1959-2024 гг.).



В мероприятии приняли участие 200 делегатов – бывшие молодые добровольцы, комсомольцы и молодые люди из 11 провинций страны: Нгеан, Хатинь, Куангбинь, Куангчи, Тхыатхиен-Хюэ, Куангнам, Даклак, Зялай, Контум, Дакнонг и Биньфыок.



Празднование направлено на широкое распространение среди кадровых работников, комсомольцев, молодых людей, подростков и разных слоев населения страны значения легендарной тропы Хо Ши Мина – дороги Чыонгшон во время войны Сопротивления американским агрессорам за национальное спасение, а также стратегии социально-экономического развития страны в нынешнем этапе.



65 лет назад во время исполнения курса Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама и Центрального военного комитета по открытию дороги в поддержку южной революции постепенно формировался стратегический транспортный маршрут по дороге Чыонгшон – тропе Хо Ши Мина, который способствовал реализации решительности военных и жителей северной и южной частей страны под девизом «Все за родной Юг, все для победы над американским агрессором».





Дорога Чыонгшон – тропа Хо Ши Мина демонстрирует творчество в искусстве организации и строительстве сил, сочетая формы борьбы с различными видами транспорта, а также показывает дальнейшее развитие методов ведения войны вьетнамской партией. К маршруту присоединились многие подразделения вооруженных сил, основными из которых были солдаты Чыонгшон, молодые добровольцы, ополченцы, дорожники и представители разных народностей Вьетнама.



Выступая на праздновании, секретарь Центрального комитета Союза коммунистической молодежи имени Хо Ши Мина Нго Ван Кыонг подчеркнул, что годы пройдут, но тропа Хо Ши Мина – дорога Чыонгшон навсегда войдет в историю вьетнамского народа как легендарная дорога, навсегда станет гордостью вьетнамской молодежи, войдя в историю как чудо. Эта дорога имеет реальное практическое значение для нынешнего дела строительства и защиты Отечества, стала символом воспитания революционной идеологии и воли к преодолению трудностей в сегодняшнеем молодом поколении.