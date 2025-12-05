Богатейшие вьетнамские миллиардеры поднимаются в мировых рейтингах состояния на фоне роста фондового рынка

Согласно данным Forbes в режиме реального времени, состояние двух самых богатых миллиардеров Вьетнама значительно выросло на фоне продолжающегося ралли фондового рынка.

Индекс VN-Index вырос почти на 1%, превысив отметку 1 717 пунктов 2 декабря - это уже пятая сессия роста подряд, при этом ликвидность достигла почти 22,4 трлн донгов (862 млн долларов США), что на более чем 1,3 трлн донгов выше предыдущей сессии.

По данным Forbes, состояние председателя Vingroup Фам Нят Выонга увеличилось на 1,2 млрд долларов США 2 декабря, что вывело его в пятёрку лидеров по росту капитала в мире за день. Рост состояния произошёл на фоне увеличения стоимости акций VIC на 1,89% - до 275 000 донгов (10,58 доллара США), что повысило рыночную капитализацию Vingroup до более чем 1 квадриллиона донгов (38,5 млрд долларов США), единственной вьетнамской компании, преодолевшей этот порог.

Состояние Фам Нят Выонга теперь оценивается в 24,7 млрд долларов США; он занимает 92-е место в мировом рейтинге и стал вторым самым богатым человеком Юго-Восточной Азии, после индонезийского магната Праджого Пангесту, основателя и председателя Barito Pacific, крупного энергетического и нефтехимического конгломерата, чьё состояние составляет 42 млрд долларов США.

Председатель совета директоров Vietjet Нгуен Тхи Фыонг Тхао также продемонстрировала значительный рост активов: они увеличились на 233 млн долларов США и приблизились к отметке в 5 млрд долларов. Рост состояния был обеспечен повышением стоимости акций VJC, которые подскочили на 6,87% - до 217 900 донгов. Акции HDBank, где она занимает должность заместителя председателя совета директоров, также выросли на 1,6%.

Нгуен Тхи Фыонг Тхао поднялась на 830-е место в глобальном списке миллиардеров Forbes. Рост её состояния последовал за недавней продажей Sovico более 65 млн акций HDBank на сумму свыше 1,9 трлн донгов, осуществлённой для соблюдения лимитов владения в соответствии с Законом о кредитных учреждениях 2024 года.

В настоящее время во Вьетнаме насчитывается пять долларовых миллиардеров, признанных Forbes: Фам Нят Выонг, Нгуен Тхи Фыонг Тхао, Чан Динь Лонг из Hoa Phat Group (2,7 млрд долл.), Хо Хунг Ань из Techcombank (2,3 млрд долл.) и Нгуен Данг Куанг из Masan Group (1,1 млрд долл.). Их совокупное состояние составляет 35,7 млрд долларов США.