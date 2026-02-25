Блокчейн становится стратегической цифровой инфраструктурой

Система NDAChain отображается в режиме реального времени, обеспечивая прозрачность информации.



Национальная блокчейн-платформа NDAChain разрабатывается под руководством Министерства общественной безопасности при координации с Национальным центром данных и Национальной ассоциацией данных (NDA). Завершено формирование технической инфраструктуры, национальных стандартов и базовых функциональных модулей.

«Блокчейн трансформируется из технологии транзакций в ядро инфраструктуры экономики данных. С NDAChain Вьетнам не только осваивает ключевые технологии, но и формирует единый уровень верификации национальных данных, обеспечивая прозрачность и проверяемость всех цифровых транзакций — от государственных услуг до коммерции», — отметил представитель NDAChain.

По состоянию на декабрь 2025 года платформа стабильно функционирует в тестовом режиме с 15 узлами верификации, размещёнными в Национальном центре данных и у стратегических партнёров, таких как TH Group, Sun Group, MISA, VNVC, Национальный центр штрихкодов. Зафиксировано более 6 миллионов операций верификации, что подтверждает способность системы работать в национальном масштабе.

Национальная ассоциация данных сообщила, что сеть узлов верификации NDAChain будет расширена за счёт технологических корпораций, региональных центров обработки данных и провинций и городов, формируя многоуровневую сеть с низкой задержкой и высокой отказоустойчивостью, готовую к интеграции с отраслевыми платформами.

Архитектура NDAChain построена по трёхуровневой модели: первый уровень — базовая блокчейн-цепочка, обеспечивающая верификацию и сохранность данных; второй уровень — сервисные и отраслевые блокчейн-платформы, такие как NDADID и Национальная биржа данных; третий уровень — прикладные решения для населения и государственных услуг, включая NDATrace и NDAKey.

Платформа NDAChain представила открытый набор API/SDK для интеграции, позволяющий министерствам, ведомствам, местным органам власти и предприятиям подключаться и разрабатывать приложения верификации данных на единой инфраструктуре.

На основе данной архитектуры компания PILA сформировала экосистему, включающую блокчейн-инфраструктуру NDAChain, платформу децентрализованной идентификации NDADID, приложение управления цифровой идентичностью NDAKey и платформу идентификации, аутентификации и прослеживаемости продукции NDATrace. Эта экосистема постепенно становится ключевой инфраструктурой цифровых активов Вьетнама.

Платформы NDADID и NDAKey обеспечивают цифровую идентификацию физических лиц, предприятий и сущностей данных. Все активы, связанные с цифровой идентичностью — от документов и сертификатов до прав собственности — проходят верификацию и защищаются блокчейн-технологией в форме цифровых сертификатов. Платформа NDATrace расширяет понятие цифровых активов на сферу товаров и цепочек поставок: каждому продукту присваивается уникальный идентификатор, содержащий информацию о происхождении, стандартах качества, логистическом маршруте и сертификатах. Все данные являются прозрачными и подлежат глобальной проверке.

По мере интеграции вьетнамских блокчейн-инфраструктур, таких как NDADID и NDATrace, с международными блокчейн-платформами перед Вьетнамом открывается возможность формирования экосистемы производства и торговли, основанной на доверии международного уровня.

«Блокчейн — единственная на сегодняшний день технология, способная обеспечить три ключевых элемента: подлинность — подтверждённое происхождение информации; целостность — невозможность изменения данных; прослеживаемость — прозрачное хранение всей истории актива», заявил генеральный директор компании PILA Нгуен Фу Зунг.