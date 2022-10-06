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Близнецы, родившиеся на 25-й неделе и весом 500 г чудом выжили

5 октября в Национальной больнице акушерства и гинекологии сообщили, что врачи впервые вырастили близнецов весом всего 500 г, родившихся на 25-й неделе беременности от матери, больной COVID-19.
  Впервые вьетнамские врачи успешно вырасли близнецев весом всего 500 г. Фото: suckhoedoisong.vn  
5 октября в Национальной больнице акушерства и гинекологии сообщили, что врачи впервые вырастили близнецов весом всего 500 г, родившихся на 25-й неделе беременности от матери, больной COVID-19.

16 мая у беременной женщины (1996 г.р.), которая заболела COVID-19, на сроке 25 недель внезапно начались роды. Двойняшки (мальчик и девочка) родились с весом всего 500 г.

Врачи Центра ухода и лечения новорожденных Национальной больницы акушерства и гинекологии приложили все усилия по спасению детей.

По словам директора Центра, доктора наук Ле Минь Чака, дети с массой тела менее 1.000 г. и рожденные на сроке менее 28 недель беременности сталкиваются с риской уязвимых органов.

В настоящее время новорожденные дышат самостоятельно, выпивая 600-700 мл молока в день. По результатам обследования, двое младенцев абсолютно здоровы, без каких-либо аномальных симптомов.

Для достижения вышеуказанного успеха в Центре по уходу и лечению новорожденных успешно применили методы и способы лечения и ухода, способствующие ограничению рисков крайне недоношенных детей, такие как неонатальная реанимация прямо из родильного зала; противореспираторная недостаточность: искусственная вентиляция легких, сульфатная помпа, дыхание CPAP, кислород, противообструкция дыхательных путей; инкубатор для изоляции от окружающей среды; многоуровневая защита от инфекций; раннее внутривенное питание, метод «кенгуру» и др.

Врачи Национальной больницы акушерства и гинекологии ранее успешно вырастили недоношенного ребенка весом 400-500 г, но впервые в больнице успешно выращены близнецы весом всего 500 г.

ВИА

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