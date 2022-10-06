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Близнецы, родившиеся на 25-й неделе и весом 500 г чудом выжили
16 мая у беременной женщины (1996 г.р.), которая заболела COVID-19, на сроке 25 недель внезапно начались роды. Двойняшки (мальчик и девочка) родились с весом всего 500 г.
Врачи Центра ухода и лечения новорожденных Национальной больницы акушерства и гинекологии приложили все усилия по спасению детей.
По словам директора Центра, доктора наук Ле Минь Чака, дети с массой тела менее 1.000 г. и рожденные на сроке менее 28 недель беременности сталкиваются с риской уязвимых органов.
В настоящее время новорожденные дышат самостоятельно, выпивая 600-700 мл молока в день. По результатам обследования, двое младенцев абсолютно здоровы, без каких-либо аномальных симптомов.
Для достижения вышеуказанного успеха в Центре по уходу и лечению новорожденных успешно применили методы и способы лечения и ухода, способствующие ограничению рисков крайне недоношенных детей, такие как неонатальная реанимация прямо из родильного зала; противореспираторная недостаточность: искусственная вентиляция легких, сульфатная помпа, дыхание CPAP, кислород, противообструкция дыхательных путей; инкубатор для изоляции от окружающей среды; многоуровневая защита от инфекций; раннее внутривенное питание, метод «кенгуру» и др.
Врачи Национальной больницы акушерства и гинекологии ранее успешно вырастили недоношенного ребенка весом 400-500 г, но впервые в больнице успешно выращены близнецы весом всего 500 г.