НОВОСТИ
Благодарственное письмо Центрального руководящего комитета по организации празднования важнейших государственных праздников и исторических событий
Центральный руководящий комитет по организации празднования важнейших государственных праздников и исторических событий страны в 2023–2025 годах выражает глубокую признательность и сердечную благодарность:
+ Товарищам – руководителям и бывшим руководителям Партии, Государства, Отечественного фронта Вьетнама;
+ Ветеранам революции, матерям-Героиням Вьетнама, Героям Народных вооружённых сил, Героям Труда, генералам, офицерам, бойцам, ветеранам армии, полиции, бывшим молодежным волонтерам, бывшим рабочим на линии фронта, ополченцам, партизанам, семьям павших героев, инвалидов войны, лицам, имеющим заслуги перед Родиной, соотечественникам из числа национальных меньшинств, религиозным деятелям, поколениям кадров и бойцов, посвятивших и пожертвовавших свою жизнь за независимость и свободу Родины, за дело строительства, защиты и развития страны;
+ Соотечественникам, бойцам вооружённых сил по всей стране и нашим соотечественникам за рубежом;
+ Руководителям политических партий, государств, правительств и народам братских стран, международным организациям, оказавшим поддержку, помощь, принявшим участие в торжествах и направившим поздравительные послания;
+ Центральным ведомствам, министерствам, органам, организациям, а также провинциям и городам;
+ Генералам, офицерам, бойцам Народной армии, Народной полиции, отрядам самообороны, представителям различных отраслей и слоёв общества, участвовавшим в парадных колоннах;
+ Экспертам, учёным, деятелям культуры и искусства, дизайнерам и авторам программ; предприятиям, спонсорам, журналистам, редакторам, техническим работникам отечественных и зарубежных СМИ;
+ Кадрам, государственным служащим, работникам органов, учреждений, политико-общественных организаций; членам союзов, добровольцам; силам, обеспечивавшим безопасность и порядок на местах; детям и юным поколениям;
+ Парадным подразделениям братских стран: Китая, России, Лаоса, Камбоджи;
+ И особенно – Партийному комитету, Народному совету, Народному комитету и всему народу столицы Ханоя...
за активное и результативное участие в юбилейных мероприятиях, внёсших огромный вклад в успех празднования 80-летия Августовской революции и Дня независимости Социалистической Республики Вьетнам. Эти вклады способствовали широкому распространению среди международных друзей глубокого послания о стремлении к независимости, свободе, миру и дружбе, а также принесли нашим соотечественникам, кадрам и бойцам по всей стране огромные эмоции и чувство гордости.
Успех мероприятий и нынешних торжеств ещё раз подтвердил истину: все победы Вьетнамской революции исходят от народа, осуществляются народом и ради народа. Центральный руководящий комитет по организации празднования важнейших государственных праздников твёрдо верит, что бессмертный дух Августовской революции и Дня независимости 2 сентября и впредь будет служить огромным двигателем на пути нашей нации в новую эпоху развития, продолжая писать славные золотые страницы истории народа.
В тот же день генерал армии Фан Ван Зянг, член Политбюро, заместитель секретаря Центрального военного совета, министр обороны направил благодарственное письмо СМИ внутри и вне армии.
Содержание письма следующее:
«Благодаря вниманию и руководству со стороны Партии и Государства; Центральный военный совет и Министерство обороны организовали и скоординировали с министерствами, ведомствами и местными органами власти успешное проведение военного парада и шествия в рамках торжеств по случаю 80-летия победоносной Августовской революции (19 августа 1945 г. – 19 августа 2025 г.) и Национального праздника Социалистической Республики Вьетнам (02 сентября 1945 г. – 02 сентября 2025 г.). Эти мероприятия оставили глубокое впечатление в сердцах народа и международных друзей, были высоко оценены Партией, Государством и народом.
Успешное проведение парада и шествия продемонстрировало постоянное взросление и укрепление Народной армии Вьетнама – героической армии, находящейся под мудрым и талантливым руководством Партии, в условиях централизованного и единого управления со стороны Государства, при искренней любви и поддержке народа. Это вновь пробудило патриотизм, дух великого национального единства, чувство гордости и достоинства, укрепило доверие различных слоёв населения к кадрам и бойцам Народной армии Вьетнама; одновременно вдохновило и мобилизовало всю Партию, весь народ и всю армию уверенно вступить в новую эпоху – строить сильное, процветающее, цивилизованное и счастливое государство.
По этому случаю Центральный военный совет и Министерство обороны выражают искреннюю благодарность за тесное и эффективное сотрудничество СМИ внутри и вне армии, которые своевременно направили энергичных, творческих и преданных делу сотрудников, корреспондентов, редакторов, чтобы они вместе с кадрами и бойцами армии, упорно тренировавшимися днём и ночью на полигонах, преодолевая жару и дождь, подготовили и опубликовали многочисленные новости, статьи, репортажи и тематические материалы о процессе руководства, организации тренировок, совместных репетиций, предварительных и генеральных репетиций, а также осуществили прямые телевизионные и радиотрансляции парада и шествия в рамках торжеств по случаю 80-летия победоносной Августовской революции и Национального праздника Социалистической Республики Вьетнам. Всё это внесло значительный вклад в распространение военной и оборонной мощи Вьетнама, в укрепление прекрасного образа «солдат Хо Ши Мина» в новой эпохе среди народа и международных друзей.
В дальнейшем Центральный военный совет и Министерство обороны рассчитывают на ещё более активное сотрудничество и поддержку со стороны уважаемых товарищей; это будет способствовать воодушевлению и мобилизации кадров, бойцов всей армии и сил народного ополчения страны на блестящее выполнение всех поставленных задач, внесёт вклад в успешное осуществление великого дела строительства и надёжной защиты социалистического Вьетнама, достойного доверия и любви Партии, Государства и народа в новой эпохе.
С искренней благодарностью!».