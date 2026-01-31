Благодарственное письмо Руководителя Подкомитета по организационному обеспечению XIV съезда КПВ

XIV съезд Коммунистической партии Вьетнама (Фото: ВИА) XIV съезд Коммунистической партии Вьетнама. Фото: ВИА



В письме отмечается, что XIV съезд КПВ, проходивший с 19 по 23 января 2026 года в Ханое, завершился с большим успехом.

От имени руководства Партии и Государства товарищ Чан Кам Ту выразил искреннюю благодарность всем ведомствам, организациям, членам подкомитетов XIV съезда КПВ, Руководящему комитету по подведению итогов 40 лет обновления, а также кадрам, партийным членам, военнослужащим, государственным служащим, работникам и трудящимся, которые с высоким чувством ответственности и энтузиазмом участвовали в организации и обслуживании XIV съезда, внёсши важный вклад в его успешное проведение.

По случаю наступающего Лунного Нового года Бинь Нго (Год Лошади), в атмосфере радостного празднования 96-й годовщины со дня основания славной Коммунистической партии Вьетнама (3 февраля 1930 г. — 3 февраля 2026 г.), Чан Кам Ту пожелал товарищам крепкого здоровья, счастья и успехов в новом году, а также дальнейшего укрепления ответственности и успешной реализации Резолюции XIV съезда КПВ.