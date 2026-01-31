Báo Ảnh Việt Nam

Благодарственное письмо Руководителя Подкомитета по организационному обеспечению XIV съезда КПВ

Товарищ Чан Кам Ту, член Политбюро, Постоянный член Секретариата ЦК КПВ, Руководитель Подкомитета по организационному обеспечению XIV съезда КПВ, направил Благодарственное письмо ведомствам, организациям, членам подкомитетов XIV съезда Коммунистической партии Вьетнама; Руководящему комитету по подведению итогов 40 лет обновления; а также кадрам, партийным членам, вооружённым силам, государственным служащим, работникам и трудящимся, принимавшим участие в организации и обеспечении работы XIV съезда.
XIV съезд Коммунистической партии Вьетнама (Фото: ВИА) XIV съезд Коммунистической партии Вьетнама. Фото: ВИА

В письме отмечается, что XIV съезд КПВ, проходивший с 19 по 23 января 2026 года в Ханое, завершился с большим успехом.

От имени руководства Партии и Государства товарищ Чан Кам Ту выразил искреннюю благодарность всем ведомствам, организациям, членам подкомитетов XIV съезда КПВ, Руководящему комитету по подведению итогов 40 лет обновления, а также кадрам, партийным членам, военнослужащим, государственным служащим, работникам и трудящимся, которые с высоким чувством ответственности и энтузиазмом участвовали в организации и обслуживании XIV съезда, внёсши важный вклад в его успешное проведение.

По случаю наступающего Лунного Нового года Бинь Нго (Год Лошади), в атмосфере радостного празднования 96-й годовщины со дня основания славной Коммунистической партии Вьетнама (3 февраля 1930 г. — 3 февраля 2026 г.), Чан Кам Ту пожелал товарищам крепкого здоровья, счастья и успехов в новом году, а также дальнейшего укрепления ответственности и успешной реализации Резолюции XIV съезда КПВ.

ИЖВ/ВИА

Туризм Анзянга с устремлением к международному уровню

По данным Департамента туризма Анзянга, в 2021–2025 годах провинцию посетили более 80,8 млн туристов, в том числе почти 3,5 млн иностранных; общий доход от туризма превысил 142,8 трлн донгов.
