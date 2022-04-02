Биопластиковые материалы «сделано во Вьетнаме» реализуется по всей Северной Америке

Биоразлагаемые пластиковые материалы «сделано во Вьетнаме» реализуется в Северной Америке. (Фото: baodautu.vn)

Ассортимент биопластиков, распространяемых в США, Канаде и Мексике, включает марки, соответствующие ASTM D6400 (стандарт биоразлагаемости при промышленном компостировании), а также те, которые содержат 30% и 80% биологической основы, что является идеальным выбором для производства ножей, вилок, соломинок, крышек от бутылок...

Г-н Фам Ань Зыонг, Председатель Совета директоров An Phat Holdings, сказал: «Северная Америка, особенно Соединенные Штаты, всегда были стратегической целью Группы в расширении международного рынка. Сегмент биоразлагаемых пластиковых материалов и изделий является сильной стороной Группы уже более 10 лет и в настоящее время. Благодаря новым инвестициям Группа внесет новые ценности в глобальную цепочку поставок экологически чистых материалов».

Как сообщается, в плане развития An Phat Holdings позиционирует Америку как ключевой рынок, уделяя особое внимание США, Канаде и Мексике с биоразлагаемыми пластиковыми материалами и упаковочными продуктами.

Эта группа также успешно зарегистрировала товарный знак линейки биологических продуктов AnEco в США, который не только охраняется законом, но и открывает дорогу, создавая большие возможности для Группы по реализации проектов делового сотрудничества, доводя линейку продуктов до большого числа потребителей в США в частности и в Северной Америке в целом.

Сотрудничество с Nexeo Plastics продолжает знаменовать собой важный шаг развития An Phat Holdings в расширении и проникновении на американский рынок, особенно в североамериканский регион.

В настоящее время An Phat Holdings имеет двух новых членов, ведущих коммерческую деятельность в США, а также постоянно ведет деятельность по продвижению инвестиций с международными фондами, организациями и предприятиями на этом рынке.

Ранее в этом году эта группа по производству высокотехнологичного и экологически чистого пластика начала строительство завода по производству биоразлагаемого пластика PBAT мощностью 30.000 тонн в год в Хайфоне.

Когда этот завод будет введен в эксплуатацию, с обильным запасом сырья, An Phat Holdings будет иметь много выдающихся преимуществ, чтобы доминировать на рынке, а также расширяться на другие международные рынки./.



