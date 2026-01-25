Биометрия в банковском секторе: конкретный шаг по реализации курса на национальную цифровую трансформацию

Сотрудник Вьетнамского внешнеторгового коммерческого банка (Vietcombank) помогает клиенту пройти процедуру биометрической идентификации. Фото: qdnd.vn

В 2025 году, когда процесс национальной цифровой трансформации вступает в фазу ускорения, биометрия становится одновременно новым и вызывающим дискуссии понятием. Технологии идентификации по отпечаткам пальцев, лицу и голосу позволяют государству, а также финансовым и банковским организациям повышать эффективность управления, предотвращать мошенничество и отмывание денег, а также содействовать прозрачности транзакций.



Наряду с согласием и ожиданиями большинства граждан по-прежнему сохраняются опасения, связанные с безопасностью данных и защитой персональной конфиденциальности. В этой связи биометрия является не только технологическим достижением, но и мерилом управленческой состоятельности государства и уровня гражданской ответственности в цифровую эпоху. В условиях, когда наша Партия определяет прорыв в области науки и технологий, а также инноваций в качестве движущей силы развития страны, овладение и внедрение биометрических технологий должны неразрывно сочетаться с обеспечением доверия, безопасности и интересов народа, в полном соответствии с принципом ориентации на человека как на центр и субъекта цифровой трансформации.



В этом контексте цифровая трансформация в банковской сфере не ограничивается оцифровкой процессов или модернизацией технологической инфраструктуры, а расширяется до формирования экосистемы цифровых данных и всеобъемлющей цифровой идентификации. Именно это является ключевым звеном, позволяющим банковскому сектору реализовать цель комплексной цифровой трансформации. Биометрия, будучи не просто техническим инструментом аутентификации, на макроуровне выступает одной из опор современного государственного управления, где цифровая идентичность, данные граждан и финансовая информация связаны синхронно, прозрачно и на принципах добросовестности.



Руководящая линия партии чётко отражена в резолюции 57-NQ/TW о прорывном развитии науки и технологий, инноваций и национальной цифровой трансформации, в которой обозначены три цели: построение цифрового правительства и демократичного, цивилизованного цифрового гражданства; продвижение цифровой трансформации в сочетании с преобразованием управленческого мышления; утверждение дисциплины, добропорядочности и прозрачности в качестве базовых ценностей политического аппарата. Биометрия является конкретным воплощением этих трёх целей в финансовом секторе: она не только символ технологического прогресса, но и наглядное выражение политической стойкости банковской отрасли Вьетнама - с ориентацией на человека, доверием как основой и технологиями как инструментом служения стране.



В более широком контексте партийного строительства на государственных предприятиях внедрение биометрии в банковской сфере означает переход от «управления посредством приказов» к «управлению на основе доверия и данных». Это проявление нового управленческого мышления, на которое партия указала в резолюции XIII съезда: решительное обновление методов руководства партии; переход от детального указания к стратегическому ориентированию и надзору; использование качества обслуживания населения как главного критерия. Если ранее управление клиентами и банковскими операциями в значительной степени зависело от человеческого фактора, что создавало риск ошибок или «групповых интересов», то сегодня, благодаря биометрической платформе, все процессы, действия и решения оцифровываются, подтверждаются данными и объективно отражают профессиональные и этические качества сотрудников.



Vietcombank является одним из банков-пионеров финансовой системы Вьетнама в последовательном и комплексном внедрении цифровых решений. Резолюция № 2588-NQ/ĐU от 19 марта 2025 года Партийного комитета Vietcombank о прорывном развитии науки и технологий, инноваций и цифровой трансформации в Vietcombank чётко определяет, что «прорывное развитие науки и технологий, инноваций и цифровой трансформации является ключевой, сквозной задачей, создающей решающий импульс для устойчивого развития и повышения конкурентоспособности банка».



Не ограничиваясь применением технологий в онлайн-операциях или обслуживании в отделениях, Vietcombank также выступает в авангарде внедрения биометрической аутентификации. Этот путь означает не только технологические изменения, но и трансформацию философии обслуживания, профессиональной этики и укрепление доверия со стороны народа.



С точки зрения технического аспекта биометрия представляет собой метод идентификации по лицу, отпечаткам пальцев или голосу. Однако на практике для Vietcombank это технология доверия. Каждый отпечаток пальца, каждое сканирование лица становится действием, подтверждающим прочную связь между банком и гражданами, где данные перестают быть чем-то чуждым и превращаются в символ безопасности, прозрачности и гуманистических ценностей.