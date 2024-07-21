Биография генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга

Нгуен Фу Чонг родился 14 апреля 1944 года в общине Донгхой, уезде Донгань, городе Ханой. Его место жительства - улица Тхиенкуанг, дом № 5, квартал Нгуен Зу, район Хай Ба Чынг, Ханой. Начал свою карьеру 5 декабря 1967 года и стал членом ЦК КПВ 19 декабря 1967 года.
РЕЗЮМЕ КАРЬЕРЫ
- С декабря 1967 г. Сотрудник документального отдела журнала «Образование» (ныне журнал ЦК КПВ «Коммунист»). 19 декабря 1967 г. стал кландидатом в члены КПВ.
- С августа 1968 г. по август 1973 г. Редактор Отдела партийного строительства журнала «Коммунист». Проходил стажировку в уезде Тханьоай провинции Хатэй (ныне город Ханой) (в 1971 г.). Был секретарем комсомольской организации журнала «Коммунист» (в 1969-1973 гг.).
- С сентября 1973 г. по апрель 1976 г. Аспирант Политико-экономического факультета Высшей партийной школы имени Нгуен Ай Куока (ныне Национальная политическая академия им. Хо Ши Мина).
- С мая 1976 г. по август 1980 г. Редактор Отдела партийного строительства журнала «Коммунист», Заместитель секретаря партийной ячейки.
- С сентября 1980 г. по август 1981 г. Изучал русский язык в Высшей партийной школе им. Нгуен Ай Куока.
- С сентября 1981 г. по июль 1983 г. Стажировался и защитил диссертацию кандидата наук (ныне доктор наук) на Факультете партийного строительства Академии общественных наук при ЦК КПСС.
- С августа 1983 г. по август 1987 г. Заместитель начальника Отдела партийного строительства.
- С сентября 1987 г. по февраль 1989 г. Начальник отдела партийного строительства журнала «Коммунист», заместитель секретаря парткома (с июля 1985 г. по декабрь 1988 г.), секретарь парткома журнала «Коммунист» (с декабря 1988 г. по декабрь 1991 г.).
- С марта 1989 г. по апрель 1990 г. Член редакционной коллегии журнала «Коммунист».
- С мая 1990 г. по июль 1991 г. Заместитель главного редактора журнала «Коммунист».
- С августа 1991 года по август 1996 г. Главный редактор журнала «Коммунист». На среднесрочной всенациональной конференции VII созыва (в январе 1994 г.) был избран в ЦК КПВ. Он был членом ЦК КПВ VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII созывов
- С августа 1996 г. по февраль 1998 г. Заместитель секретаря парткома города Ханоя, начальник Отдела парткома Ханоя по вопросам высшего образования, заведующий Отделом пропаганды и политического воспитания парткома Ханоя. На 4-м пленуме ЦК КПВ VIII созыва (в декабре 1997 г.) был избран в Политбюро. Он был членом Политбюро ЦК КПВ VIII, IX, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ созывов
- С февраля 1998 г. по январь 2000 г. Отвечал за идеологическую, культурную и образовательную работу Партии.
- С марта 1998 г. по август 2006 г. Заместитель председателя Центрального теоретического совета, Председатель Центрального теоретического совета, отвечающий за теоретическую работу КПВ (с ноября 2001 г. по август 2006 г.).
- С августа 1999 г. по апрель 2001 г. Постоянный член Политбюро ЦК КПВ.
- С января 2000 г. по июнь 2006 г. Секретарь парткома г. Ханоя XII, XIII, XIV созывов.
- С мая 2002 г. по 19 июля 2024 г. Депутат НС XI, XII, XIII, XIV, XV созывов.
- С июня 2006 г. по июль 2011 г. Председатель НС XI, XII созывов, Секретарь Партийной коллегии НС, член Совета национальной обороны и безопасности.
- С января 2011 г. по 19 июля 2024 г. Генеральный секретарь ЦК КПВ XI, XII, XIII созывов, Секретарь Центральной военной комиссии.
- С февраля 2013 г. по 19 июля 2024 г. Председатель Центрального руководящего комитета по профилактике и борьбе с коррупцией.
- С августа 2016 г. по 19 июля 2024 г. Участвовал в работе Постоянного бюро Центрального парткома Сил общественной безопасности на период 2015-2020 гг. и 2020-2025 гг.
- С октября 2018 г.по 2 апреля 2021 г. Президент Вьетнама на период 2016-2021 гг., Председатель Совета национальной обороны и безопасности
С 3 апреля 2021 г. по 19 июля 2024 г. Генеральный секретарь ЦК КПВ, Секретарь Центральной военной комиссии, член Постоянного бюро Центрального парткома Сил общественной безопасности, Председатель Центрального руководящего комитета по профилактике и борьбе с коррупцией и негативными явлениями.
За его выдающийся вклад и достижения в революционном деле Партии и Нации он был награжден Партией и Государством орденом Золотой Звезды, значком 55-летия членства в КПВ, а также многими вьетнамскими и международными орденами и медалями.