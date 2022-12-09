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Биньфыок совместно с Becamex IDC организуют онлайн-конференцию с Германией по развитию и продвижению инвестиций
На конференции со стороны Вьетнама приняли участие г-н Хуинь Ань Минь - заместитель председателя Народного комитета провинции Биньфуок; г-н Нгуен Тхань Нха - Генеральный директор компании по развитию технической инфраструктуры Becamex - Binh Phuoc и представители управлений, ведомств провинции Биньфыок.
Со стороны Германии приняли участие г-н Ву Куанг Минь - Чрезвычайный и полномочный Посол Социалистической Республики Вьетнам в Германии, г-н Урс Ункауф - федеральный исполнительный директор BWA (Федеральная ассоциация экономического развития и внешней торговли Германии) и более 70 представителей немецких предприятий.
Выступая не церемонии открытия, г-н Хуинь Ань Минь – заместитель председателя провинциального народного комитета подчеркнул, что после 40 лет установление дипломатических отношений между Вьетнамом и Германией, дружба и сотрудничество активно и всестороннее развивались и углублялись.
К концу ноября 2022 года объем прямых иностранных инвестиции Германии составили более 2,34 млрд. долл. США, занимая 18-е место из 141 страны и территории в мире по непосредственному инвестированию во Вьетнам.
Г-н Хуинь Ань Минь подтвердил, что конференции дает возможность представить потенциал и преимущества провинции Биньфуок чтобы привлечь большего числа немецких предприятий к инвестированию и реализации проектов.
На конференции представитель АО Becamex IDC рассказал о потенциале и возможностях иностранных инвестиций в Биньфыоке и индустриального парка Becamex в Биньфыоке. На конференции обе стороны обменялись мнениями и обсудили вопросы, интересовавшие немецких инвесторов, включая надежную информацию о экономической и деловой среде; экономическую и политическую стабильность.