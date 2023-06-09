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Биньтхуан продолжает наращивать развитие промышленности, туризма, сельского хозяйства
На заседании Народного комитета провинции 8 июня он обратился к подразделениям с просьбой продолжить меры поддержки, чтобы побудить фирмы развивать отрасли послеуборочного консервации и переработки, особенно агро-лесо-водные и местные фирменные продукты.
В первой половине этого года валовой региональный внутренний продукт (ВРВП) провинции вырос на 7,76% в годовом исчислении, благодаря чему Биньтхуан занял 11-е место среди 63 городов и провинций страны. Стоимость промышленного производства выросла на 3,51%.
После открытия скоростной автомагистрали Заужай - Фантхиет, Биньтхуан также принял более 4,5 млн. туристов, что на 86% больше, чем в прошлом году. Из них более 135.000 были иностранцами, что означает ежегодный рост в 4,4 раза. Доход от туризма превысил 11,3 триллиона донгов донгов (491 млн. долл. США), что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Провинция успешно провела церемонию открытия и мероприятия в рамках визита во Вьетнам в 2023 году под девизом "Биньтхуан - зеленая конвергенция".
Провинция распорядилась ускорить выделение государственного капитала и призвала к быстрому осуществлению ключевых проектов, имеющих важное значение для ее социально-экономического развития. По состоянию на начало июня было выплачено более 1,29 трлн донгов, или 26,54% от плана.
С начала этого года соответствующие подразделения улучшили деятельность по привлечению инвестиций и привлекли стратегических инвесторов. Провинция одобрила 13 проектов с общим зарегистрированным капиталом в 642 млрд. донгов и разрешила еще 13 проектам добавить к имеющемуся капиталу более 5,8 трлн. донгов.