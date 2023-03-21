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Биньтхуан организует открытие Национального туристического года-2023
Изюминкой церемонии открытия станет специальная художественная программа, состоящая из 3 частей продолжительностью 85 минут на тему «Зеленая конвергенция», которая проведет зрителей по истории, начиная от происхождения гор, моря и островов, культурной местной самобытности, деревенского быта, обычаев и привычек коренных жителей, и заканчивая продвижением охраны окружающей среды, сокращения отходов, развития «зеленого», безопасного, дружелюбного туризма. Примечательно, что на церемонии открытия также будет световое шоу с использованием дронов, полеты воздушных шаров, парапланерные выступления, фейерверк с малой дальностью...
Ожидается, что церемонию посетят 5.700 гостей и зрителей.
Председатель Народного комитета провинции Биньтхуан Доан Ань Зунг высоко оценил инициативность и усилия подкомитетов, подразделений и населенных пунктов в выполнении задач по подготовке к церемонии открытия Национального туристического года-2023. Департамент культуры, спорта и туризма еще раз рассматривает все активности со сроком выполнения не позднее 24 марта, с целью успешного проведения церемонии открытия, чтобы оставить хорошее впечатление в сердцах туристов и людей.