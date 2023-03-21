Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Биньтхуан организует открытие Национального туристического года-2023

Во второй половине дня 20 марта Народный комитет провинции Биньтхуан провел собрание, посвященное подготовительной работе к церемонии открытия Национального туристического года 2023 года «Биньтхуан - Зеленая конвергенция».
  Золотые песчаные дюны Муйне. Фото: baobinhthuan.com.vn
Церемония открытия состоится вечером 25 марта в Novaworld (община Тиентхань, город Фантхиет). Это самое важное, долгожданное и ожидаемое событие в череде мероприятий Национального туристического года-2023.

Изюминкой церемонии открытия станет специальная художественная программа, состоящая из 3 частей продолжительностью 85 минут на тему «Зеленая конвергенция», которая проведет зрителей по истории, начиная от происхождения гор, моря и островов, культурной местной самобытности, деревенского быта, обычаев и привычек коренных жителей, и заканчивая продвижением охраны окружающей среды, сокращения отходов, развития «зеленого», безопасного, дружелюбного туризма. Примечательно, что на церемонии открытия также будет световое шоу с использованием дронов, полеты воздушных шаров, парапланерные выступления, фейерверк с малой дальностью...

Ожидается, что церемонию посетят 5.700 гостей и зрителей.

Председатель Народного комитета провинции Биньтхуан Доан Ань Зунг высоко оценил инициативность и усилия подкомитетов, подразделений и населенных пунктов в выполнении задач по подготовке к церемонии открытия Национального туристического года-2023. Департамент культуры, спорта и туризма еще раз рассматривает все активности со сроком выполнения не позднее 24 марта, с целью успешного проведения церемонии открытия, чтобы оставить хорошее впечатление в сердцах туристов и людей.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top