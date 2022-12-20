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Биньтхуан завершает подготовку к Национальному году туризма 2023
Директор департамента Буй Тхе Нян сообщил, что населенный пункт создал и завершил работу Организационного комитета 2023 года туризма и его подкомитетов.
Он выпустил коммуникационный план для мероприятия и логотип «Год туризма 2023 - Биньтхуан - Go Green Come Together», сказал он.
На сегодняшний день три города зарегистрировались, чтобы принять участие в мероприятии, в том числе Фантхиет и Хамтхуан с велогонками и Фукуй с полумарафонским турниром.
Первым событием года станет обратный отсчет в канун Нового года в городе Фантхиет.
В провинции расположено около 600 гостиниц и санаториев на 17.000 номеров, в том числе 45 санаториев и гостиниц уровня 3-5 звезд на почти 5.000 номеров.
В течение 2023 года провинция Биньтхуан организует серию из 31 уникального и привлекательного культурного, спортивного и туристического мероприятия, в том числе национальный чемпионат по гольфу, соревнования по парусному спорту и сап-турнирам, велосипедные гонки, соревнования по гребле на байдарках и каноэ, золотая неделя туризма в Биньтхуане...;
Это возможность привлечь внутренних и иностранных туристов во Вьетнам путем представления и продвижения имиджа, материальных и нематериальных культурных ценностей, ресурсов и уникальных туристических продуктов Вьетнама и в то же время активно способствует развитию туризма между населенными пунктами.