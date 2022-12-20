Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Биньтхуан завершает подготовку к Национальному году туризма 2023

Южно-центральная прибрежная провинция Биньтхуан завершает подготовку к проведению Национального года туризма 2023 года, сообщил 19 декабря провинциальный департамент культуры, спорта и туризма. Южно-центральная прибрежная провинция Биньтхуан завершает подготовку к проведению Национального года туризма 2023 года, сообщил 19 декабря провинциальный департамент культуры, спорта и туризма.

Директор департамента Буй Тхе Нян сообщил, что населенный пункт создал и завершил работу Организационного комитета 2023 года туризма и его подкомитетов.

Он выпустил коммуникационный план для мероприятия и логотип «Год туризма 2023 - Биньтхуан - Go Green Come Together», сказал он.

На сегодняшний день три города зарегистрировались, чтобы принять участие в мероприятии, в том числе Фантхиет и Хамтхуан с велогонками и Фукуй с полумарафонским турниром.

Первым событием года станет обратный отсчет в канун Нового года в городе Фантхиет.

В провинции расположено около 600 гостиниц и санаториев на 17.000 номеров, в том числе 45 санаториев и гостиниц уровня 3-5 звезд на почти 5.000 номеров.

В течение 2023 года провинция Биньтхуан организует серию из 31 уникального и привлекательного культурного, спортивного и туристического мероприятия, в том числе национальный чемпионат по гольфу, соревнования по парусному спорту и сап-турнирам, велосипедные гонки, соревнования по гребле на байдарках и каноэ, золотая неделя туризма в Биньтхуане...;

Это возможность привлечь внутренних и иностранных туристов во Вьетнам путем представления и продвижения имиджа, материальных и нематериальных культурных ценностей, ресурсов и уникальных туристических продуктов Вьетнама и в то же время активно способствует развитию туризма между населенными пунктами.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top