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НОВОСТИ

Биньзыонг: VSIP III будет преобразован в «зеленый» и «умный» ИП

Председатель Народного комитета южной провинции Биньзыонг Во Ван Минь 12 января провел рабочую встречу с генеральным директором сингапурской компании Semncorp Development Келвином Тео Председатель Народного комитета южной провинции Биньзыонг Во Ван Минь 12 января провел рабочую встречу с генеральным директором сингапурской компании Semncorp Development Келвином Тео, чтобы обсудить инвестиции фирмы во Вьетнам - проекты индустриальных парков (ИП) Сингапура в этой местности.

По словам Тео, инвестиционная модель совместного предприятия Вьетнамско-Сингапурский индустриальный парк (VSIP) успешно развивается во Вьетнаме в целом и в Биньзыонге в частности.

По его словам, Semncorp особенно заинтересована в разработке проектов VSIP в Биньзыонге, особенно в превращении VSIP III в экологически чистый и умный ИП без промышленных отходов.

По словам Тео, инвестиционная среда в провинции Биньзыонг становится все более благоприятной благодаря правильному планированию, которое сосредоточено на промышленном и городском развитии и развитии сферы услуг.

По словам Миня, инвестиции Semncorp направлены на развитие сети инфраструктуры индустриальных парков.

Он предложил группе продолжить исследования и реализовать новые проекты в области торговли, градостроительства и транспортной инфраструктуры, связанные с развитием VSIP.

На сегодняшний день в Биньзыонге реализовано 4.085 инвестиционных проектов с общим уставным капиталом в 39,7 млрд. долл. США из 65 стран и территорий. Провинция занимает второе место среди населенных пунктов страны по привлечению прямых иностранных инвестиций (ПИИ).

Тайвань (Китай) возглавляет список иностранных инвесторов в Биньзыонге с 863 проектами на сумму более 6,2 млрд. долл. США. За ним следуют Япония с 341 проектом (5,8 млрд. долл. США) и Сингапур с 277 проектами (5,4 млрд. долл. США).

VSIP III недавно привлек более 1 млрд. долл. США от LEGO Group, чей завод, как ожидается, будет введен в эксплуатацию в начале 2024 года.

ВИА/ИЖВ

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