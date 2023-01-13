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Биньзыонг: VSIP III будет преобразован в «зеленый» и «умный» ИП
По словам Тео, инвестиционная модель совместного предприятия Вьетнамско-Сингапурский индустриальный парк (VSIP) успешно развивается во Вьетнаме в целом и в Биньзыонге в частности.
По его словам, Semncorp особенно заинтересована в разработке проектов VSIP в Биньзыонге, особенно в превращении VSIP III в экологически чистый и умный ИП без промышленных отходов.
По словам Тео, инвестиционная среда в провинции Биньзыонг становится все более благоприятной благодаря правильному планированию, которое сосредоточено на промышленном и городском развитии и развитии сферы услуг.
По словам Миня, инвестиции Semncorp направлены на развитие сети инфраструктуры индустриальных парков.
Он предложил группе продолжить исследования и реализовать новые проекты в области торговли, градостроительства и транспортной инфраструктуры, связанные с развитием VSIP.
На сегодняшний день в Биньзыонге реализовано 4.085 инвестиционных проектов с общим уставным капиталом в 39,7 млрд. долл. США из 65 стран и территорий. Провинция занимает второе место среди населенных пунктов страны по привлечению прямых иностранных инвестиций (ПИИ).
Тайвань (Китай) возглавляет список иностранных инвесторов в Биньзыонге с 863 проектами на сумму более 6,2 млрд. долл. США. За ним следуют Япония с 341 проектом (5,8 млрд. долл. США) и Сингапур с 277 проектами (5,4 млрд. долл. США).
VSIP III недавно привлек более 1 млрд. долл. США от LEGO Group, чей завод, как ожидается, будет введен в эксплуатацию в начале 2024 года.