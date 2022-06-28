Биньзыонг – привлекательное направление для «зеленой» промышленности: официальный представитель EuroCham

Генеральный секретарь Европейской торговой палаты (EuroCham) Эрвин Дебареа заявил, что южная провинция Биньзыонг имеет потенциал для привлечения инвесторов в «зеленые» отрасли, такие как высокие технологии, цифровая трансформация, смягчение последствий изменения климата и защита окружающей среды, в направлении «зеленого» роста и устойчивого развития - области интереса и приоритета европейских инвесторов.

На встрече с руководителями провинций 27 июня Дебареа, возглавлявший делегацию Европейской торговой палаты для изучения инвестиционной среды в южном промышленном центре, подчеркнул привлекательность Биньзыонга.

Он указал на две основные причины, по которым Биньзыонг является хорошим выбором для европейских инвесторов: прозрачность и эффективная поддержка инвесторов.

Дебареа выразил надежду, что власти Биньзыонга будут продолжать помогать европейским фирмам в расширении их деятельности в регионе, тем самым способствуя продвижению стратегического партнерства между Вьетнамом и Европой и членами EuroCham.

Со своей стороны, председатель провинциального Народного комитета Нгуен Ван Дан подтвердил, что Биньзыонг всегда был одним из ведущих населенных пунктов страны с точки зрения социально-экономического развития и привлечения ПИИ. Он сказал, что Европа является многообещающим партнером для Биньзыонга.

Провинция привлекла 403 проекта ПИИ из 24 стран и территорий с общим капиталом более 6,8 млрд. долл. США.

Биньзыонг установила партнерские отношения с европейскими партнерами посредством конференций и онлайн-встреч с местностями в Европе и дипломатическими учреждениями, международными организациями и партнерами в Великобритании, Италии, Нидерландах и Дании.

В частности, «умный город» Биньзыонг вошел в список 7 лучших «умных» сообществ мира 2022 года по версии Форума «умных» сообществ, добавил он.