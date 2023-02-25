Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Биньзыонг пятый раз подряд вошла в список лучших интеллектуальных сообществ мира

24 февраля Форум интеллектуального сообщества (Intelligent Community Forum, ICF) объявил список 21 интеллектуального сообщества мира (Smart21), включая города и провинции разных государств и территорий мира 2023 года 24 февраля Форум интеллектуального сообщества (Intelligent Community Forum, ICF) объявил список 21 интеллектуального сообщества мира (Smart21), включая города и провинции разных государств и территорий мира 2023 года. В список попала вьетнамская провинция Биньзыонг.

В пятый раз подряд провинция Биньзыонг вошла в список Smart21 Форума интеллектуального сообщества.

Чтобы продолжать входить в Smart21, провинция Биньзыонг реализовывала проект «Умный город Биньзыонг» с 2016 года и всегда придерживалась концепции экономической трансформации в направлении инноваций и цифровизации. При поддержке и вдохновлении интеллектуального сообщества 2011 года – Brainport Eindhoven (Нидерланды), благодаря усилиям и поддержке корпорации Becamex IDC, провинция Биньзыонг начала впечатляющий путь социально-экономического развития, тщательно применяя цифровую трансформацию и инновации в конкретных проектах, чтобы строить и развивать интеллектуальный Биньзыонг.

ICF – это форум с почти 200 процветающими умными городами мира. ICF провел исследования и оценил сотни городов по всему миру, чтобы выбрать топ-21 сообщества (Smart21) 2023 года со стратегиями развития умного города на основе 6 критериев, включая: широкополосное подключение, «умную» рабочую силу, инновации, цифровое равенство, устойчивость и защиту интересов.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь председательствовал на пятом заседании Национального комитета по цифровой трансформации

Премьер-министр Фам Минь Тьинь председательствовал на пятом заседании Национального комитета по цифровой трансформации

Утром 25 февраля премьер-министр Фам Минь Тьинь, председатель Национального комитета по цифровой трансформации, провел 5-е заседание Национального комитета по цифровой трансформации и Рабочей группы по реализации проекта 06 правительства.
ПОДРОБНЕЕ

Top