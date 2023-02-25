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Биньзыонг пятый раз подряд вошла в список лучших интеллектуальных сообществ мира
В пятый раз подряд провинция Биньзыонг вошла в список Smart21 Форума интеллектуального сообщества.
Чтобы продолжать входить в Smart21, провинция Биньзыонг реализовывала проект «Умный город Биньзыонг» с 2016 года и всегда придерживалась концепции экономической трансформации в направлении инноваций и цифровизации. При поддержке и вдохновлении интеллектуального сообщества 2011 года – Brainport Eindhoven (Нидерланды), благодаря усилиям и поддержке корпорации Becamex IDC, провинция Биньзыонг начала впечатляющий путь социально-экономического развития, тщательно применяя цифровую трансформацию и инновации в конкретных проектах, чтобы строить и развивать интеллектуальный Биньзыонг.
ICF – это форум с почти 200 процветающими умными городами мира. ICF провел исследования и оценил сотни городов по всему миру, чтобы выбрать топ-21 сообщества (Smart21) 2023 года со стратегиями развития умного города на основе 6 критериев, включая: широкополосное подключение, «умную» рабочую силу, инновации, цифровое равенство, устойчивость и защиту интересов.