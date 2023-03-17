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Биньзыонг привествует увеличение притока «зеленых» ПИИ
Выдающиеся проекты ПИИ, удовлетворяющие критериям «зеленого» экономического развития Биньзыонга, включают фабрику Lego Group стоимостью более 1 млрд. долл. США, ввод которой в эксплуатацию запланирован на 2024 год.
Пребен Элеф, вице-президент Lego Group, сказал, что фабрика является первым углеродно-нейтральным проектом Lego, разработанным разработанным в зеленом, устойчивом и экологически чистом направлении.
Завод не выделяет углекислого газа, используя электроэнергию из возобновляемых источников, получаемую с солнечной фермы рядом с объектом, сказал он, добавив, что он построен в соответствии с золотым стандартом Leed - всемирно признанным сертификатом «зеленого строительства», способствующим достижению цели сокращения выбросов углекислого газа на 37%.
Аналогичным образом, датская Pandora Group инвестировала 100 млн. долл. США в ювелирную фабрику в Биньзыонге, также соответствующую золотому стандарту Leed.
SEP Group из Республики Корея также планирует вложить 200 млн. долл. США в первый во Вьетнаме углеродно-нейтральный промышленный комплекс, специализирующийся на обувной промышленности, с инфраструктурой по снижению выбросов углекислого газа, который занимает 180 га в промышленном кластере Тамлап 2, район Фужао.
Нгуен Ван Хунг, председатель Becamex IDC, сказал, что фирма и сингапурская Sembcorp Development LTD подписали контракт на строительство 5 «зеленых», «умных» и устойчивых индустриальных парков во Вьетнаме с общим объемом инвестиций около 1 млрд. долл. США.
Сингапурские инвесторы проявили интерес к инвестированию в устойчивую инфраструктуру и возобновляемые источники энергии во Вьетнаме, способствуя реализации амбициозной цели страны по нулевому уровню выбросов к 2050 году.
Во Ван Минь, председатель Народного комитета Биньзыонга, сказал, что населенный пункт сосредоточен на развитии «зеленой» промышленности с высокой добавленной стоимостью, наряду с городскими районами, сферами услуг и логистики в соответствии с целями цифровой трансформации и цифровой экономики.
Провинция также разработала стратегию «зеленого» роста, которая концентрируется на экологизации секторов экономики, содействии устойчивому потреблению и повышении осведомленности бизнеса и населения о сокращении выбросов, тем самым улучшая условия жизни местных жителей в условиях последствий изменения климата, сказал он.