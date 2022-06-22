Биньзыонг вошел в топ-7 «умных» сообществ мира

Форум «умных» сообществ (ICF) и провинция Биньзыонг совместно провели конференцию и объявление «7 лучших «умных» сообществ 2022 года: после пандемии: как цифровые инновации стимулируют рост в наших сообществах». Фото: ВИА

«Умный» город Биньзыонг в одноименной южной провинции был включен в список 7 лучших «умных» сообществ мира 2022 года на церемонии 21 июня.

Форум «умных» сообществ (ICF) и провинция Биньзыонг совместно провели конференцию и объявление «7 лучших «умных» сообществ 2022 года: после пандемии: как цифровые инновации стимулируют рост в наших сообществах».

Сообщества Top7 выбираются из числа сообществ Smart21 2022 года, чтобы стать финалистами ежегодной премии «умных» сообществ. В октябре 2022 года одно из этих 7 сообществ будет названо «умным» сообществом года на Глобальном саммите ICF. Город Биньзыонг вошел в семерку лучших сообществ 2021 года и в этом году снова стал сообществом в Smart21.

ICF объединяет около 200 процветающих «умных» городов мира. ICF изучает и продвигает передовой опыт мировых «умных» сообществ по мере того, как они адаптируются к новым требованиям и используют возможности, предоставляемые широкополосной связью и цифровыми технологиями.

Он провел исследование и оценил сотни городов по всему миру, чтобы выбрать 21 лучший (Smart 21) 2022 года со стратегией развития «умного» города, основанной на шести факторах ICF, включая: широкополосное подключение, «умную» рабочую силу, инновации, цифровое равенство, устойчивость и защиту интересов.

Биньзыонг реализует свой проект «Умный город» с 2016 года и всегда придерживался концепции трансформации экономики в сторону инноваций и цифровизации.

В Биньзыонге активно развивается цифровая и инновационная экосистема, такая как «умный» операционный центр, кампус EIU с бизнес-инкубатором Becamex, Fablab, передовой производственный центр и Всемирный торговый центр, что способствует улучшению жизни местного сообщества.

Благодаря правильной стратегии и уверенным шагам в развитии Биньзыонг 4 раза подряд попадал в рейтинг Smart 21, а в 2021 году впервые попал в топ-7 вместе с городами Канады, Бразилии, Австралии.

Мероприятие по объявлению Top7 сообществ предлагает организациям, предприятиям, институтам и учебным заведениям в Биньзыонге возможность получить доступ к новым знаниям и концепциям, перенять опыт развития «умных» городов других сообществ по всему миру, а также установить и установить партнерские отношения в сфере торговли и инвестиции.

Ожидается, что это мероприятие внесет свой вклад в программу социально-экономического прорыва Биньзыонга.

Луи Захарилла, соучредитель ICF, сказал, что это мероприятие дает возможность сообществам по всему миру построить «умное» сообщество и улучшить жизнь. Биньзыонг всегда учится и находит направления развития, чтобы способствовать прогрессу сообщества, добавил он.