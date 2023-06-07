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Биньдинь - «скрытая жемчужина» для туристов
Об этом рассказал заместитель председателя Народного комитета провинции Лам Хай Жанг.
Выступая на конференции по продвижению туризма в Биньдинь, организованной недавно в Хошимине, Жанг сказал, что мероприятие направлено на продвижение туризма в Биньдине, чтобы привлечь больше местных и иностранных туристов.
По его словам, туризм является одним из 5 столпов социально-экономического роста провинции в период 2021-2025 гг.
Провинция стремится сделать туризм ведущим сектором экономики с целью к 2025 году привлечь 8 млн. посетителей, при этом доходы от туризма будут составлять 20% от ВРВП провинции.
Биньдинь и Хошимин в последние годы сотрудничали в области развития туризма, при этом первый участвовал в ряде туристических мероприятий, организованных Хошимином, включая городской фестиваль туризма Хошимин, международную туристическую выставку Хошимина и фестиваль южной кухни.
По словам Жанга, конференция была организована Департаментом туризма Биньдиня и Департаментом туризма города Хошимин для укрепления сотрудничества в области инвестиций, особенно в сфере развития туризма, между двумя населенными пунктами.
В прошлом году Биньдинь посетили более 4 млн. человек, а выручка составила более 13,1 трлн. донгов (почти 556 млн. долл. США).
Газета Sydney Morning Herald назвала Куиньон «Вьетнамскими Мальдивами» с длинными песчаными пляжами и кристально чистой водой.
Город считается одним из трех туристических центров в центральном регионе наряду с Данангом и Нячангом.
Он благословлен 42-километровой береговой линией, разнообразной топографией, включающей горы, леса, солончаки, равнины, лагуны, озера, реки, полуострова и острова.
Журнал о путешествиях Lonely Planet также включил Куиньон в список лучших впечатлений и мест, которые обязательно нужно посетить во Вьетнаме.
Эожо (Ветреный перевал) и пляж Кико - самые известные достопримечательности Куиньона.
Эожо в общине Ньонли, в 20 км от города, расположен между двумя высокими скалистыми утесами, которые обрываются прямо в чистые воды моря внизу, придавая ему красивую форму полумесяца.
Пляж Кико расположен на острове Ньонли, в 25 км и в 20 минутах пути на лодке от Куиньон. С одной стороны пляжа Кико - спокойное бирюзовое море, а с другой - величественные скалистые горы.
Лучшее время для посещения Куиньона — с января по август, когда большую часть времени стоит теплая погода.
Самый быстрый способ добраться туда из Ханоя и Хошимина - это самолет (всего 1 час полета из Ханоя и 1 час полета из Хошимина).