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Биньдинь - «скрытая жемчужина» для туристов

С дикими пейзажами, чистой и бирюзовой водой на пляжах и многочисленными культурными достопримечательностями центральная провинция Биньдинь стала восходящей звездой на туристической карте центрального Вьетнама.
  Пляж Кико, расположенный примерно в 25 км от города Куиньон, известен своим красивым природным ландшафтом. Фото: ВИА  
С дикими пейзажами, чистой и бирюзовой водой на пляжах и многочисленными культурными достопримечательностями центральная провинция Биньдинь стала восходящей звездой на туристической карте центрального Вьетнама.

Об этом рассказал заместитель председателя Народного комитета провинции Лам Хай Жанг.

Выступая на конференции по продвижению туризма в Биньдинь, организованной недавно в Хошимине, Жанг сказал, что мероприятие направлено на продвижение туризма в Биньдине, чтобы привлечь больше местных и иностранных туристов.

По его словам, туризм является одним из 5 столпов социально-экономического роста провинции в период 2021-2025 гг.

Провинция стремится сделать туризм ведущим сектором экономики с целью к 2025 году привлечь 8 млн. посетителей, при этом доходы от туризма будут составлять 20% от ВРВП провинции.

Биньдинь и Хошимин в последние годы сотрудничали в области развития туризма, при этом первый участвовал в ряде туристических мероприятий, организованных Хошимином, включая городской фестиваль туризма Хошимин, международную туристическую выставку Хошимина и фестиваль южной кухни.

По словам Жанга, конференция была организована Департаментом туризма Биньдиня и Департаментом туризма города Хошимин для укрепления сотрудничества в области инвестиций, особенно в сфере развития туризма, между двумя населенными пунктами.

В прошлом году Биньдинь посетили более 4 млн. человек, а выручка составила более 13,1 трлн. донгов (почти 556 млн. долл. США).

Газета Sydney Morning Herald назвала Куиньон «Вьетнамскими Мальдивами» с длинными песчаными пляжами и кристально чистой водой.

Город считается одним из трех туристических центров в центральном регионе наряду с Данангом и Нячангом.

Он благословлен 42-километровой береговой линией, разнообразной топографией, включающей горы, леса, солончаки, равнины, лагуны, озера, реки, полуострова и острова.

Журнал о путешествиях Lonely Planet также включил Куиньон в список лучших впечатлений и мест, которые обязательно нужно посетить во Вьетнаме.

Эожо (Ветреный перевал) и пляж Кико - самые известные достопримечательности Куиньона.

Эожо в общине Ньонли, в 20 км от города, расположен между двумя высокими скалистыми утесами, которые обрываются прямо в чистые воды моря внизу, придавая ему красивую форму полумесяца.

Пляж Кико расположен на острове Ньонли, в 25 км и в 20 минутах пути на лодке от Куиньон. С одной стороны пляжа Кико - спокойное бирюзовое море, а с другой - величественные скалистые горы.

Лучшее время для посещения Куиньона — с января по август, когда большую часть времени стоит теплая погода.

Самый быстрый способ добраться туда из Ханоя и Хошимина - это самолет (всего 1 час полета из Ханоя и 1 час полета из Хошимина).

ВИА/ИЖВ

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