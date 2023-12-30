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Биньдинь стремится развивать туристическое сотрудничество с южными провинциями Лаоса
Биньдинь будет продолжать уделять внимание эффективной реализации программ сотрудничества между сторонами и тесно сотрудничать с лаосскими местностями, чтобы внести свой вклад в дальнейшее укрепление великой дружбы, особой солидарности и всестороннего сотрудничества между Вьетнамом и Лаосом, сказал Лам Хай Зианга.
Мероприятие, совместно организованное Департаментом туризма провинции Биньдинь и агентствами по управлению туризмом южных провинций Лаоса, направлено на конкретизацию соглашения о сотрудничестве на период 2021 - 2025 годов, подписанного 30 марта 2023 года между Народным комитетом провинции Биньдинь и властями лаосских населенных пунктов.
Ранее делегация лаосских населенных пунктов, включающая представителей туристических ассоциаций и турагентств, а также владельцев отелей и туристических объектов, совершила поездку по известным туристическим направлениям в Биньдине, которые служат развитию туров и туристических продуктов в будущем.