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НОВОСТИ

Биньдинь стремится развивать туристическое сотрудничество с южными провинциями Лаоса

28 декабря в провинции Биньдинь состоялось совещание, на котором обсуждались пути развития туристической связи между южно-центральной провинцией и провинциями Атапу, Секонг, Чампасак и Салаван на юге Лаоса.
  Вид на пляж Куйньон, провинция Биньдинь. Фото: ВИA  
По словам заместителя председателя Народного комитета провинции Биньдинь Лам Хай Зианга, делегатам была предоставлена информация о направлениях, туристических продуктах и услугах, туристических ресурсах, что помогло им лучше понять историю, культуру, природу и народ провинции Биньдинь, тем самым расширяя сотрудничество между Биньдинь и южными провинциями Лаоса для разработки соответствующих туристических продуктов в будущем.

Биньдинь будет продолжать уделять внимание эффективной реализации программ сотрудничества между сторонами и тесно сотрудничать с лаосскими местностями, чтобы внести свой вклад в дальнейшее укрепление великой дружбы, особой солидарности и всестороннего сотрудничества между Вьетнамом и Лаосом, сказал Лам Хай Зианга.

Мероприятие, совместно организованное Департаментом туризма провинции Биньдинь и агентствами по управлению туризмом южных провинций Лаоса, направлено на конкретизацию соглашения о сотрудничестве на период 2021 - 2025 годов, подписанного 30 марта 2023 года между Народным комитетом провинции Биньдинь и властями лаосских населенных пунктов.

Ранее делегация лаосских населенных пунктов, включающая представителей туристических ассоциаций и турагентств, а также владельцев отелей и туристических объектов, совершила поездку по известным туристическим направлениям в Биньдине, которые служат развитию туров и туристических продуктов в будущем.

ВИА/ИЖВ

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