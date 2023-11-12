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Биньдинь развивает инвестиционное сотрудничество с зарубежными партнерами
Выступая на встрече, Секретарь Парткома провинции Биньдинь Хо Куок Зунг подчеркнул, что власти провинции Биньдинь обязывается создать благоприятные условия иностранным органам, предприятиям, организациям и частным лицам, проживающим и работающим в провинции, чтобы они вносили свой вклад в общее развитие Биньдиня.
Председатель Народного комитета провинции Фам Ань Туан отметил, что Биньдинь приветствует инвесторов, предлагающих современные, экологически чистые технологии, эффективное использование ресурсов и конкурентоспособную продукцию, а приоритетными отраслями являются сельское, лесное и рыбное хозяйство, промышленность и логистика, туризм и городское хозяйство.
Посол Малайзии во Вьетнаме Дато Тан Янг Тхай заявил, что Малайзия видит огромный потенциал и возможности Вьетнама и стремится к дальнейшему расширению торгового и инвестиционного сотрудничества двух стран.
Генеральный консул Таиланда в Хошимине Вирака Мудхитапорн заявил, что Таиланд готов тесно сотрудничать с международными партнерами, в том числе с Вьетнамом, в целях содействия устойчивому развитию.
По этому случаю Народный комитет провинции Биньдинь подписал соглашение о международном сотрудничестве с Южнокорейской корпорацией недвижимости.