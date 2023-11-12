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НОВОСТИ

Биньдинь развивает инвестиционное сотрудничество с зарубежными партнерами

Биньдинь приветствует инвесторов, предлагающих современные, экологически чистые технологии, эффективное использование ресурсов и конкурентоспособную продукцию Провинциальный народный комитет южно-центральной провинции Биньдинь 11 ноября организовал конференцию с участием глав иностранных дипломатических представительств и организаций во Вьетнаме с целью содействия обменам и налаживанию связей, а также ознакомления с потенциалом, преимуществами и направлениями развития этого населенного пункта.

Выступая на встрече, Секретарь Парткома провинции Биньдинь Хо Куок Зунг подчеркнул, что власти провинции Биньдинь обязывается создать благоприятные условия иностранным органам, предприятиям, организациям и частным лицам, проживающим и работающим в провинции, чтобы они вносили свой вклад в общее развитие Биньдиня.

Председатель Народного комитета провинции Фам Ань Туан отметил, что Биньдинь приветствует инвесторов, предлагающих современные, экологически чистые технологии, эффективное использование ресурсов и конкурентоспособную продукцию, а приоритетными отраслями являются сельское, лесное и рыбное хозяйство, промышленность и логистика, туризм и городское хозяйство.

Посол Малайзии во Вьетнаме Дато Тан Янг Тхай заявил, что Малайзия видит огромный потенциал и возможности Вьетнама и стремится к дальнейшему расширению торгового и инвестиционного сотрудничества двух стран.

Генеральный консул Таиланда в Хошимине Вирака Мудхитапорн заявил, что Таиланд готов тесно сотрудничать с международными партнерами, в том числе с Вьетнамом, в целях содействия устойчивому развитию.

По этому случаю Народный комитет провинции Биньдинь подписал соглашение о международном сотрудничестве с Южнокорейской корпорацией недвижимости.

ВИА/ИЖВ

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