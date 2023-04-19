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Билеты распроданы в преддверии предстоящих длительных каникул
Кроме того, билеты на авиарейсы по некоторым маршрутам также проданы.
Представитель Вьетнамской железнодорожной корпорации (VNR) сообщил, что в период с 28 апреля по 3 мая компания запустит еще 22 поезда на северных маршрутах из Ханоя в ряд туристических направлений, таких как Тханьхоа, Нгеан, Куангбинь, Дананг, Хайфон и Лаокай.
В то же время, на южных маршрутах из города Хошимин в Дананг, Куангнгай, Куйньон, Нячанг и Фантхиет будет добавлено еще 32 поезда.
VNR предлагает скидку в размере 5% для клиентов, покупающих билеты в два конца, сказал представитель, добавив, что на данный момент все билеты на эти периоды уже проданы.
Между тем, внутренние авиакомпании сообщили, что они продали почти все билеты на 41.000 мест на рейсы из Ханоя в популярные туристические места, такие как Нячанг, Дананг, Хюэ (в провинции Тхыатхиен-Хюэ), Фукуок (Кьенжанг), Туйхоа (Фуйен), Куйньон (Биньдинь) и Донгхой (Куангбинь) на 28-29 апреля.
На фоне высокого туристического спроса Администрация гражданской авиации Вьетнама попросило авиакомпании рассмотреть возможность увеличения количества рейсов из Ханоя, Хошимина в основные туристические направления во время праздников, избегая при этом резкого роста цен на билеты и применяя меры по обеспечению безопасности полетов.