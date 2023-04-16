Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Бизнес-форум Вьетнам – Франция: огромные возможности для сотрудничества

Более 500 менеджеров, ученых и бизнесменов из Вьетнама и Франции собрались 15 апреля на бизнес-форуме в Ханое в рамках 12-й конференции по децентрализованному сотрудничеству Вьетнама и Франции. Форум дал возможность сблизить власти городов, инвесторов и предприятия двух стран, сказал заместитель председателя Народного комитета Ханоя Нгуен Мань Куен.

Стороны также обменялись мнениями, инициативами и решениями для повышения взаимопонимания и развития сотрудничества, а также расширения обмена и сотрудничества между вьетнамскими и французскими партнерами, продолжил он.

Куен проинформировал участников о ситуации в Ханое, где его валовой внутренний продукт вырос на 5,8% в первом квартале этого года, что в 1,7 раза выше, чем в среднем по стране, а его бюджетные сборы достигли 128 трлн донгов (5,48 млрд долларов США), что эквивалентно 40% сметы.

По его словам, в рамках сотрудничества с Францией с 1989 года столица привлекла около 494,4 млн долларов США прямых иностранных инвестиций из Франции, в том числе 7,8 млн долларов США в 2022 году и 0,92 млн долларов США за первые три месяца этого года.

В своем выступлении посол Франции Николя Варнери отметил, что в 2013 году исполняется 50 лет двусторонним дипломатическим отношениям и 10 лет установлению стратегического партнерства между двумя странами.

По словам дипломата, за последние три дня на конференции были рассмотрены решения и проекты по умным городам, устойчивому развитию городов и сельских районов, наследию и туризму.

Посольство Франции будет работать над продвижением взаимопонимания и углублением двусторонних отношений во всех сферах.

Заместитель министра планирования и инвестиций Вьетнама Нгуен Тхи Нгок Бить отметила, что две страны могут похвастаться огромными возможностями для сотрудничества в будущем, пояснив, что Вьетнам является активным и ответственным членом АСЕАН, а Франция является ключевым членом Европейского Союза. Оба являются членами франкоязычного сообщества, а также участниками Соглашения о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top