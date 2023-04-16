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Бизнес-форум Вьетнам – Франция: огромные возможности для сотрудничества
Стороны также обменялись мнениями, инициативами и решениями для повышения взаимопонимания и развития сотрудничества, а также расширения обмена и сотрудничества между вьетнамскими и французскими партнерами, продолжил он.
Куен проинформировал участников о ситуации в Ханое, где его валовой внутренний продукт вырос на 5,8% в первом квартале этого года, что в 1,7 раза выше, чем в среднем по стране, а его бюджетные сборы достигли 128 трлн донгов (5,48 млрд долларов США), что эквивалентно 40% сметы.
По его словам, в рамках сотрудничества с Францией с 1989 года столица привлекла около 494,4 млн долларов США прямых иностранных инвестиций из Франции, в том числе 7,8 млн долларов США в 2022 году и 0,92 млн долларов США за первые три месяца этого года.
В своем выступлении посол Франции Николя Варнери отметил, что в 2013 году исполняется 50 лет двусторонним дипломатическим отношениям и 10 лет установлению стратегического партнерства между двумя странами.
По словам дипломата, за последние три дня на конференции были рассмотрены решения и проекты по умным городам, устойчивому развитию городов и сельских районов, наследию и туризму.
Посольство Франции будет работать над продвижением взаимопонимания и углублением двусторонних отношений во всех сферах.
Заместитель министра планирования и инвестиций Вьетнама Нгуен Тхи Нгок Бить отметила, что две страны могут похвастаться огромными возможностями для сотрудничества в будущем, пояснив, что Вьетнам является активным и ответственным членом АСЕАН, а Франция является ключевым членом Европейского Союза. Оба являются членами франкоязычного сообщества, а также участниками Соглашения о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом.