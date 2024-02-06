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Бесплатный поезд доставляет рабочих обратно в родные города, чтобы отпраздновать воссоединение Тэта

Многим малообеспеченным рабочим и семьям в Хошимине в этот лунный Новый год (праздник Тэт) был предложен бесплатный проезд на поезде домой - жест поддержки в надежде, что каждый сможет воссоединиться со своими семьями по случаю самого важного традиционного праздника вьетнамцев.
  Семьи рабочих садятся на бесплатный поезд, отправляющийся 4 февраля домой на праздник Тэт. (Фото: ВИA)  
Такой поезд в рамках программы «Весенние поезда», которую проводит Федерация труда города Хошимин в сотрудничестве с Федерацией труда зон экспортной переработки и промышленных парков города Хошимин, отправился со станции Сайгон 4 февраля, доставив 162 семьи рабочих, их супруг и детей в их родные города в центральных и северных регионах.

Программа, которая проводится уже несколько лет, является практической и значимой акцией для рабочих, которые не могут позволить себе поехать домой на каникулы.

По словам Фам Чи Тама, заместителя председателя Федерации труда города Хошимин, федерация предложила более 26.000 бесплатных билетов на автобусы, поезда и самолеты на сумму 16 млрд донгов (657 млн долларов США), чтобы помочь рабочим и их семьям вернуться в родной город в этот праздник. В том числе, Федерация труда зон экспортной обработки и промышленных парков спонсировала 17 поездов, чтобы доставить более 560 семей в родные города в период с 4 по 7 февраля.

Нго Тхи Туен Жанг, работающая в компании Art Tango Vietnam в зоне экспортной обработки Танбинь, была очень тронута и рада такой поддержки. Её муж скончался, и она 10 лет не могла вернуться в родной город для празднования Тэта.

Она также с уверенность добавила, что рабочие благотворительных поездов скоро вернутся в город после праздника Тэт и сделают все возможное, чтобы внести свой вклад в успех своих компаний и социально-экономическое развитие города.

Нгуен Тхи Нгуен Тхао из провинции Фуйен выразила свою благодарность, сказав: « Билет программы «Весенние поезда» стал радостью и счастьем для моей семьи».

Она отметила, что благотворительная программа имеет большое значение, особенно для рабочих, живущих вдали от родных городов. И выразила надежду, что программа будет продолжаться, чтобы у большего числа рабочих была возможность вернуться в родные города и отпраздновать Тэт со своими семьями.

По этому случаю представители городской Федерации труда вручили подарки рабочим.

ВИА/ИЖВ

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