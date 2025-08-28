НОВОСТИ
Бесплатные показы 50 фильмов по случаю Дня независимости на выставке «Достижения страны»
Кинопрограмма включает широкий и разнообразный список фильмов разных жанров: фильмы о революционной войне, документальные ленты, художественные картины, анимацию. Среди наиболее заметных произведений – «Дао, фо и пианино», «Обратная сторона 7: Одно желание», «Тоннели – солнце во тьме», «Одна река для двоих», «Голубые глаза», «Девочка из Ханоя»…
Фильмы не только воссоздают героические и трогательные страницы истории, но и несут в себе современное, молодое дыхание, отвечая интересам зрителей разных возрастов. Все киноленты будут демонстрироваться в течение всего дня в зале площадью 200 кв. м, оборудованном 150 посадочными местами.
Помимо кинопоказов, зрители смогут принять участие в многочисленных встречах с киногруппами. В частности, в 10 часов утра 28 августа состоится творческая встреча с командой фильма «Дао, фо и пианино», в составе которой – режиссер Фи Тьен Шон, художник Ву Вьет Хынг, актрисы Као Тхуи Линь (главная роль), Тхуи Чанг (роль медсестры) и Буй Хай Ви (роль певицы а-дао).