Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Бесплатные показы 50 фильмов по случаю Дня независимости на выставке «Достижения страны»

В преддверии празднования 80-летия Дня независимости 2 сентября, в рамках выставки Достижения Вьетнама: «80 лет пути Независимость – Свобода – Счастье», столичные зрители получат возможность бесплатно посмотреть 50 ярких кинолент и принять участие во множестве встреч с деятелями искусства. Программа пройдет с 28 августа по 5 сентября в Донгань (Ханой).

Кинопрограмма включает широкий и разнообразный список фильмов разных жанров: фильмы о революционной войне, документальные ленты, художественные картины, анимацию. Среди наиболее заметных произведений – «Дао, фо и пианино», «Обратная сторона 7: Одно желание», «Тоннели – солнце во тьме», «Одна река для двоих», «Голубые глаза», «Девочка из Ханоя»…

Фильмы не только воссоздают героические и трогательные страницы истории, но и несут в себе современное, молодое дыхание, отвечая интересам зрителей разных возрастов. Все киноленты будут демонстрироваться в течение всего дня в зале площадью 200 кв. м, оборудованном 150 посадочными местами.

Помимо кинопоказов, зрители смогут принять участие в многочисленных встречах с киногруппами. В частности, в 10 часов утра 28 августа состоится творческая встреча с командой фильма «Дао, фо и пианино», в составе которой – режиссер Фи Тьен Шон, художник Ву Вьет Хынг, актрисы Као Тхуи Линь (главная роль), Тхуи Чанг (роль медсестры) и Буй Хай Ви (роль певицы а-дао).

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ВИА воссоздало 80 славных вех в особом пространстве выставки 80 лет пути: Независимость – Свобода – Счастье

ВИА воссоздало 80 славных вех в особом пространстве выставки «80 лет пути: Независимость – Свобода – Счастье»

28 августа 2025 года в Национальном выставочном центре в Ханое открылась Выставка достижений страны, приуроченная к 80-летию Национального дня 2 сентября. Темой экспозиции стало «80 лет пути: Независимость – Свобода – Счастье»
ПОДРОБНЕЕ

Top