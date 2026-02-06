Бесплатное посещение комплекса памятников и достопримечательностей Йенты до конца 2028 года

В целях выражения признательности общественности и стимулирования туристического спроса после того, как комплекс памятников и достопримечательностей Йенты был официально включён ЮНЕСКО в Список объектов всемирного культурного наследия, 5 февраля Народный совет провинции Куангнинь принял резолюцию о бесплатном посещении данного комплекса, которая будет действовать с 2026 года до конца 2028 года (в течение 3 лет).



Данная мера рассматривается как проявление глубокой благодарности провинции Куангнинь народу, буддийским монахам, верующим и туристам — тем, кто внёс значительный вклад в охрану, сохранение и подготовку досье объекта всемирного наследия.



Практическим основанием для принятия данной политики послужило то, что комплекс памятников и достопримечательностей Йенты был признан ЮНЕСКО объектом всемирного культурного наследия 12 июля 2025 года. Бесплатное посещение не только отвечает чаяниям широких слоёв населения, но и служит важным рычагом продвижения образа Йенты — родины-праистока дзэн-буддизма Чуклам, тесно связанной с подвижнической деятельностью Буддийского императора Чан Нян Тонга.



Кроме того, статистические данные свидетельствуют о заметном снижении туристического потока в Йенты — с более чем 1 миллиона посетителей в 2018 году до примерно 567 000 человек в 2025 году. В этой связи политика нулевой платы рассматривается как мощный импульс для возвращения туристов, создания благоприятных условий для разработки планирования, привлечения инвестиций и развития разнообразных туристических продуктов в прилегающих районах.