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Береговые охраны Вьетнама и Филиппин проводят первую программу обмена молодыми офицерами
Сопредседателями мероприятия выступили полковник Фам Нгуен Фу, заместитель начальника штаба Командования 2-го района Береговой охраны Вьетнама, и полковник Alberto T. Ferre, начальник штаба Командования морской безопасности Береговой охраны Филиппин.
Программа обмена молодыми офицерами проводится между Береговой охраной Вьетнама и Береговой охраной Филиппин впервые. Это мероприятие знаменует новый этап развития сотрудничества между морскими правоохранительными органами двух стран.
Программа проходит с 7 по 10 июля и включает ряд практических мероприятий, в том числе тематические профессиональные дискуссии между молодыми офицерами двух служб, протокольную встречу с командующим 2-м районом Береговой охраны Вьетнама, посещение Командования 2-го района Береговой охраны Вьетнама и корабля CSB 8002, культурную программу в городе Дананг, а также посещение детской деревни SOS Дананг с вручением подарков её воспитанникам.
Сразу после церемонии открытия делегации провели тематический обмен опытом по вопросам проведения поисково-спасательных работ и борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом (ННН).
В открытой и дружественной атмосфере молодые офицеры обменялись практическим опытом, обсудили профессиональные вопросы и механизмы взаимодействия при обеспечении соблюдения законодательства на море, что способствует повышению профессиональной подготовки, укреплению взаимопонимания и доверия.
Посредством программы обмена молодые офицеры двух служб продолжают укреплять солидарность и взаимное доверие, содействуя поддержанию мира, безопасности, общественного порядка, морской безопасности и уважения международного права в прилегающих морских районах двух стран, а также подтверждая активную роль морских правоохранительных органов Вьетнама и Филиппин в регионе.
В рамках программы делегации молодых офицеров Береговой охраны Вьетнама и Береговой охраны Филиппин посетили детскую деревню SOS Дананг, где встретились с детьми и вручили им памятные подарки, продемонстрировав дух взаимопомощи, социальной ответственности и стремление к дальнейшему укреплению дружбы между народами двух стран.
Программа обмена проводится в особо знаменательный период, когда Вьетнам и Филиппины отмечают 50-летие установления дипломатических отношений (1976–2026 гг.).
За прошедшие полвека отношения между двумя государствами последовательно укреплялись и приобрели более глубокий стратегический характер, основанный на общей ответственности за поддержание мира, стабильности, безопасности, морской безопасности и верховенства права на море. Это создаёт прочную основу для дальнейшего расширения сотрудничества между двумя службами и их вклада в обеспечение мира, стабильности и развития региона.