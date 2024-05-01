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Береговая охрана Вьетнама и Китая завершила совместное патрулирование

29 апреля завершилось первое в этом году совместное патрулирование береговой охраны Вьетнама (VCG) и береговой охраны Китая (CCG) вблизи демаркационной линии стран в Тонкинском заливе. В ходе трехдневного совместного патрулирования было пройдено 255,5 морских миль в 13 точках. Маршрут начинался от точки, расположенной в 48 морских милях к северо-востоку от острова Конко, до другой точки в 14 морских милях к юго-востоку от острова Чан.

С момента истечения срока действия соглашения о сотрудничестве в области рыболовства 30 июня 2020 года это уже 8-й случай совместного патрулирования в этом районе.

Вьетнам и Китай направили по два судна для участия в патрулировании, а также представителей пограничной службы Вьетнама, департаментов сельского хозяйства и развития сельских районов северных прибрежных провинций и городов, а также таможенного управления Хайфона.

Во время совместного патрулирования береговая охрана двух стран провела ряд мероприятий, включая переговоры, телефонные переговоры, инспекцию и надзор за рыболовными судами, работающими в прилегающих водах демаркационной линии, распространение соответствующих правовых норм для рыбаков двух стран.

Кроме того, VCG создала междисциплинарную рабочую группу для непосредственной проверки соблюдения вьетнамскими рыболовными судами законодательства и выполнения рекомендаций Европейской комиссии (ЕК) по борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) промыслом, а также предупреждения и строгого рассмотрения случаев нарушения ННН-промысла.

VCG также распространяла листовки, дарила подарки и национальные флаги местным рыбакам.

ИЖВ/ВИА

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