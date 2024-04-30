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Береговая охрана Вьетнама и Китая завершила совместное патрулирование
С момента истечения срока действия соглашения о сотрудничестве в области рыболовства 30 июня 2020 года это уже 8-й случай совместного патрулирования в этом районе.
Вьетнам и Китай направили по два судна для участия в патрулировании, а также представителей пограничной службы Вьетнама, департаментов сельского хозяйства и развития сельских районов северных прибрежных провинций и городов, а также таможенного управления Хайфона.
Во время совместного патрулирования береговая охрана двух стран провела ряд мероприятий, включая переговоры, телефонные переговоры, инспекцию и надзор за рыболовными судами, работающими в прилегающих водах демаркационной линии, распространение соответствующих правовых норм для рыбаков двух стран.
Кроме того, VCG создала междисциплинарную рабочую группу для непосредственной проверки соблюдения вьетнамскими рыболовными судами законодательства и выполнения рекомендаций Европейской комиссии (ЕК) по борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) промыслом, а также предупреждения и строгого рассмотрения случаев нарушения ННН-промысла.
VCG также распространяла листовки, дарила подарки и национальные флаги местным рыбакам.