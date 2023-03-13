Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

Бензин RON95-III подорожал, достигнув порога в 23 820 донгов за литр

С 15:00 13.03, после отчисления в стабфонда, бензин марки E5 RON92 подорожал на 385 донгов, RON95-III подорожал на 493 донга, дизельное топливо подорожало на 247 донгов; керосин подорожал на 241 донг, а мазут подорожал на 725 донг. Представитель Petrolimex сообщил, что к моменту корректировки цен нефтяной стабилизационный фонд (BOG) на предприятии составлял 2,290 млрд донгов.

В соответствии с новым экологическим налогом, действующим с 1 января 2023 г. до конца 31 декабря 2023 г., бензин, за исключением этанола, облагается налогом в размере 2.000 донгов/литр, а топливо для реактивных двигателей — 1.000 донгов/литр, дизельное топливо — 1.000 донгов/литр (увеличение на 500 донгов/литр по сравнению с текущим).

Кроме того, керосин облагается налогом в размере 600 донгов/литр (увеличение на 300 донгов/литр по сравнению с текущим), мазут – 1.000 донгов/литр (700 донгов/литр по сравнению с нынешним); смазка 1.000 донгов/литр (увеличение на 700 донгов/литр по сравнению с текущим).

ВИА/ИЖВ

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