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Бензин RON95-III подорожал, достигнув порога в 23 820 донгов за литр
В соответствии с новым экологическим налогом, действующим с 1 января 2023 г. до конца 31 декабря 2023 г., бензин, за исключением этанола, облагается налогом в размере 2.000 донгов/литр, а топливо для реактивных двигателей — 1.000 донгов/литр, дизельное топливо — 1.000 донгов/литр (увеличение на 500 донгов/литр по сравнению с текущим).
Кроме того, керосин облагается налогом в размере 600 донгов/литр (увеличение на 300 донгов/литр по сравнению с текущим), мазут – 1.000 донгов/литр (700 донгов/литр по сравнению с нынешним); смазка 1.000 донгов/литр (увеличение на 700 донгов/литр по сравнению с текущим).