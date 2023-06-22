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Бельгийские парламентарии предлагают проект резолюции в поддержку жертв АО/диоксина во Вьетнаме
Присутствовавший на заседании посол Вьетнама Нгуен Ван Тхао проинформировал участников о политике, программах действий и планах Вьетнама в отношении жертв войны во Вьетнаме и о тесном сотрудничестве между Вьетнамом и США в борьбе с последствиями войны.
Он заявил, что для решения проблем АО необходима международная поддержка, и похвалил правительство и народ Бельгии за многолетнее сотрудничество в борьбе с последствиями войны во Вьетнаме и государственном строительстве посредством многих плодотворных программ и проектов.
Пьер Грега, председатель Ассоциации дружбы Бельгия-Вьетнам, посетивший страны Юго-Восточной Азии в марте прошлого года, сказал, что многие вьетнамские дети в районах, загрязненных диоксином, родились с врожденными дефектами.
Подчеркивая важность проекта резолюции, Грега выразил надежду, что он будет принят для облегчения анализа воздействия диоксина на человека и окружающую среду.
Это проблема не только Вьетнама, но и всего мира, подчеркнул он.
Ян Хемерс, генеральный директор компании Haemers Technologies, сказал, что его компания работает с Министерством национальной обороны Вьетнама с 2022 года в области очистки диоксина в некоторых «горячих точках» при поддержке бельгийского правительства.
Андре Флахо, один из пяти бельгийских парламентариев, предложивших проект резолюции, сказал корреспондентам Вьетнамского информационного агентства (ВНА) в Брюсселе, что он надеется, что законопроект будет принят в этом году по случаю 50-летия дипломатических связей между Вьетнамом и Бельгией.
Разделяя мнение Флахаута, председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Бельгии Элс Ван Хуф сказала, что необходимо активизировать информационную работу, чтобы призвать международную поддержку, особенно технологические компании, к очистке Вьетнама от диоксина.
Как только проект резолюции будет одобрен, бельгийский парламент станет первым европейским законодательным органом, поддержавшим этот вопрос, подчеркнула она.
По данным Вьетнамской ассоциации жертв агента Оранж/диоксина (VAVA), в период с 1961 по 1971 год армия США распылила на юге Вьетнама 80 миллионов литров токсичных химикатов, 61% которых составляли АО, содержащие 366 кг диоксина, на площади почти 3,06 миллиона гектаров (что эквивалентно почти четверти общей площади юга страны).
По предварительным статистическим данным, 4,8 миллиона вьетнамцев подверглись воздействию АО/диоксина, и около 3 миллионов человек стали жертвами. В результате десятки тысяч людей умерли, а миллионы других пострадали от рака и других неизлечимых заболеваний. Многие из их потомков также страдают от врожденных уродства