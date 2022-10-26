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НОВОСТИ

Беларусь и Швейцария намерены расширить сотрудничество с Хошимином

Член Политбюро, секретарь парткома Хошимином Нгуен Ван Нен 25 октября устроил прием генеральным консулам Беларуси и Швейцарии в Хошимине Руслану Варанкову и Вернеру Бардилю.
  Секретарь горкома партии Хошимина Нгуен Ван Нен приняла Генерального консула Республики Беларусь Руслана Варанкова. Фото: sggp.org.vn  
Член Политбюро, секретарь парткома Хошимином Нгуен Ван Нен 25 октября устроил прием генеральным консулам Беларуси и Швейцарии в Хошимине Руслану Варанкову и Вернеру Бардилю.

На встрече с Варанковым Нен выразил надежду на то, что дипломат внесет свой вклад в дальнейшее укрепление отношений между Беларусью и Вьетнамом, в том числе с Хошимином и населенными пунктами Беларуси.

Чиновник высоко оценил открытие Генерального консульства Беларуси в Хошимине, отметив, что у двух стран есть большой потенциал для расширения экономических связей.

Он поблагодарил Беларусь за обмен и поддержку Вьетнама в преодолении трудностей в борьбе с пандемией COVID-19, выразив уверенность в том, что отношения сотрудничества между двумя странами в будущем будут крепнуть.

Со своей стороны, Варанков сказал, что Беларусь всегда придает большое значение поддержанию и развитию хороших отношений с Вьетнамом, отметив, что Генеральное консульство Беларуси будет работать над развитием отношений между белорусскими населенными пунктами и Хошимином, а также сотрудничества между двумя странами.

Что касается запланированного визита премьер-министра Беларуси во Вьетнам в конце этого года, дипломат сказал, что поездка, которую будут сопровождать многие белорусские экономисты и инвесторы, придаст новый импульс и потенциал двусторонним отношениям.

Член Политбюро и секретарь комитета партии Хо Ши Мина Нгуен Ван Нен (справа) и генеральный консул Швейцарии в Хошимине Вернер Бардиль. (Фото: https://www.sggp.org.vn/)

На встрече с Бардилем Нен сказал, что Хошимине желает активизировать сотрудничество со Швейцарией в области финансов, банковского дела, строительства транспортной инфраструктуры, градостроительства и применения науки и техники в строительстве, добавив, что город готовится к предстоящим стратегическим мероприятиям в эти области.

Бардиль сказал, что двумя основными целями на его посту являются укрепление экономического сотрудничества и консульской деятельности в Хошимине, особенно в сфере экономики, торговли, культуры и научного сотрудничества.

Он выразил надежду, что руководство Хошимина в ближайшее время продолжит создавать благоприятные условия для швейцарского бизнеса.

ВИА

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