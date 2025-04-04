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Беларусь запустит прямой авиарейс с Вьетнамом

Стороны подписали по итогам заседания протокол, который закрепил направления сотрудничества на ближайшие два года. Одним из них станет запуск прямых авиарейсов между двумя странами.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) принимает заместителя премьер-министра Беларуси Анатолия Сивака. Фото: ВИA  
Беларусь планирует открыть прямые авиарейсы с Вьетнамом. Об этом договорились в Ханое участники 16-го заседания Белорусско-Вьетнамской межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, сообщает телекомпания СТВ.

В мероприятии участвуют представители различных министерств и ведомств Беларуси и Вьетнама, в том числе в промышленных, сельскохозяйственных и культурных отраслях.

Стороны подписали по итогам заседания протокол, который закрепил направления сотрудничества на ближайшие два года.

Одним из них станет запуск прямых авиарейсов между двумя странами. Для начала полетов создана правовая база, решаются запросы авиакомпании и других предприятий. По словам заместителя премьер-министра Беларуси Анатолия Сивака, стороны должны разобраться с проблемами, связанными с логистикой и расчетами в национальных валютах.

Кроме того, участники мероприятия разработали дорожную карту сотрудничества на ближайшие годы. В частности, стороны договорились запустить во Вьетнаме сборочное производство тракторов, увеличить экспорт в эту страну белорусского продовольствия.

ВИА/ИЖВ

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