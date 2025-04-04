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Беларусь запустит прямой авиарейс с Вьетнамом
В мероприятии участвуют представители различных министерств и ведомств Беларуси и Вьетнама, в том числе в промышленных, сельскохозяйственных и культурных отраслях.
Стороны подписали по итогам заседания протокол, который закрепил направления сотрудничества на ближайшие два года.
Одним из них станет запуск прямых авиарейсов между двумя странами. Для начала полетов создана правовая база, решаются запросы авиакомпании и других предприятий. По словам заместителя премьер-министра Беларуси Анатолия Сивака, стороны должны разобраться с проблемами, связанными с логистикой и расчетами в национальных валютах.
Кроме того, участники мероприятия разработали дорожную карту сотрудничества на ближайшие годы. В частности, стороны договорились запустить во Вьетнаме сборочное производство тракторов, увеличить экспорт в эту страну белорусского продовольствия.