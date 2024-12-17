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Безопасность и порядок должны способствовать расширению пространства для развития

Обеспечение безопасности и порядка должно способствовать расширению пространства для развития и активному стимулированию инвестиций, производства и деловой активности; создавать наиболее благоприятные условия для любой законной деятельности, тем самым способствуя национальному росту и улучшению жизни людей, заявил генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам на конференции 17 декабря.
  Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам выступает на конференции Центрального партийного комитета общественной безопасности (ЦПКОБ) 17 декабря 2024 года. Фото: ВИA  
Выступая на конференции Центрального партийного комитета общественной безопасности (ЦПКОБ), посвященной рассмотрению его руководящей роли в реализации политических задач в 2024 году и определению направлений деятельности на 2025 год генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам призвал к решительному обновлению мышления в области защиты национальной безопасности, что позволит изменить методы сбора информации и предоставления стратегических рекомендаций партии и государству, а также осуществления мер по поддержанию безопасности и порядка.

Он отметил, что необходимо сосредоточиться как на надежной защите национальной безопасности на ранней стадии и на дальних рубежах, так и на полном использовании возможностей, превращении вызовов в возможности для национального развития и постоянном укреплении потенциала обороны и безопасности страны.

Силы общественной безопасности должны продолжать подавать пример и играть ведущую роль в реализации политики партии, прежде всего, возглавляя выполнение резолюции Политбюро о национальной цифровой трансформации, борьбе с расточительством и загрязнением окружающей среды, а также продолжать реформы по упорядочению своего аппарата, отметил он.

Он приказал силам следить за ситуацией и давать стратегические советы партии и государству по вопросам традиционной и нетрадиционной безопасности; выявлять возможности для развития, отбрасывать риск отставания в области стратегических технологий, цифровой трансформации и зеленого перехода, а также увеличивать вклад Вьетнама в региональный и глобальный мир.

Особое внимание следует уделять обеспечению национальной безопасности, ни в коем случае не оставаться пассивным и застигнутым врасплох в любой ситуации, а также значительно улучшить общественный порядок и безопасность, сказал он, добавив, что силы должны приложить все усилия и ресурсы для обеспечения абсолютной безопасности партийных съездов на всех уровнях в преддверии всевьетнамского партийного съезда 14-го созыва.

Страна сталкивается с новыми возможностями, а также с вызовами и трудностями, поэтому ключевые задачи, поставленные ЦПКОБ на 2025 год и последующие годы, требуют высокой политической решимости и научных методов работы, подчеркнул лидер партии, выразив уверенность, что с традициями солидарности, твердой решимости и духом смелости думать, говорить, действовать и брать на себя ответственность, ЦПКОБ и все силы народной общественной безопасности, несомненно, выполнят свою программу работы на 2025 год.

ВИА/ИЖВ

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