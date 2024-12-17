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Безопасность и порядок должны способствовать расширению пространства для развития
Он отметил, что необходимо сосредоточиться как на надежной защите национальной безопасности на ранней стадии и на дальних рубежах, так и на полном использовании возможностей, превращении вызовов в возможности для национального развития и постоянном укреплении потенциала обороны и безопасности страны.
Силы общественной безопасности должны продолжать подавать пример и играть ведущую роль в реализации политики партии, прежде всего, возглавляя выполнение резолюции Политбюро о национальной цифровой трансформации, борьбе с расточительством и загрязнением окружающей среды, а также продолжать реформы по упорядочению своего аппарата, отметил он.
Он приказал силам следить за ситуацией и давать стратегические советы партии и государству по вопросам традиционной и нетрадиционной безопасности; выявлять возможности для развития, отбрасывать риск отставания в области стратегических технологий, цифровой трансформации и зеленого перехода, а также увеличивать вклад Вьетнама в региональный и глобальный мир.
Особое внимание следует уделять обеспечению национальной безопасности, ни в коем случае не оставаться пассивным и застигнутым врасплох в любой ситуации, а также значительно улучшить общественный порядок и безопасность, сказал он, добавив, что силы должны приложить все усилия и ресурсы для обеспечения абсолютной безопасности партийных съездов на всех уровнях в преддверии всевьетнамского партийного съезда 14-го созыва.
Страна сталкивается с новыми возможностями, а также с вызовами и трудностями, поэтому ключевые задачи, поставленные ЦПКОБ на 2025 год и последующие годы, требуют высокой политической решимости и научных методов работы, подчеркнул лидер партии, выразив уверенность, что с традициями солидарности, твердой решимости и духом смелости думать, говорить, действовать и брать на себя ответственность, ЦПКОБ и все силы народной общественной безопасности, несомненно, выполнят свою программу работы на 2025 год.