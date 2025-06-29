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Безопасность водных ресурсов – жизненно важный фактор для устойчивого развития
Рациональное использование ценного ресурса
Более 60% водных ресурсов Вьетнама поступают извне, что делает страну зависимой от трансграничных источников воды. Многие регионы, такие как Центральный и южный район Вьетнама, часто сталкиваются с нехваткой воды из-за засух и засоления; тогда как горные районы на севере и в Центральном нагорье получают большое количество осадков, но испытывают нехватку водохранилищ. Загрязнение источников воды вследствие неэффективной очистки бытовых и промышленных сточных вод также снижает качество пресной воды.
По словам господина Чау Чан Виня, начальника Департамента управления водными ресурсами, на сегодняшний день Департамент представил на утверждение правительству 10 из 15 планов: 1 национальный план по водным ресурсам, 8 комплексных планов по межпровинциальным речным бассейнам и 1 генеральный план по базовым исследованиям водных ресурсов.
Ожидается, что в 2025–2026 годах будут завершены оставшиеся комплексные планы по межпровинциальным речным бассейнам. Цель заключается в обеспечении безопасности водных ресурсов, их рационального и экономного использования для нужд населения, социально-экономического развития, обороны и охраны окружающей среды.
Планирование водных ресурсов является важной технической основой для распределения водных ресурсов и эффективной координации их использования между отраслями, регионами и территориями, особенно в условиях засух и засоления.
Изменение мышления в использовании и управлении водными ресурсами
Новый подход в управлении водными ресурсами заключается во внедрении цифровых технологий и управлении водой как общественным достоянием с использованием информационных систем и инструментов поддержки принятия решений. Это позволяет уполномоченным органам координировать работу водохранилищ и эффективно распределять водные ресурсы в режиме реального времени, особенно в чрезвычайных ситуациях, таких как засуха или нехватка воды.
Доцент, доктор наук Чан Хонг Ха, специалист по водной среде, отметил: «Нам не хватает эффективных методов распределения и использования воды. Современные технологии - ключ к устранению потерь, утечек, а также к раннему обнаружению угроз загрязнения, снижения уровня воды или просадки почвы из-за чрезмерной добычи подземных вод». Закон о водных ресурсах подчеркивает, что регулирование и распределение являются основными инструментами обеспечения безопасности водных ресурсов.
Поэтому инвестиции в национальную информационную систему водных ресурсов необходимы, а также необходимо внедрять инструменты реального времени с использованием искусственного интеллекта для оптимизации распределения воды, повышения эффективности и увеличения ценности водных ресурсов.
От институтов к общественным поведениям
Помимо технологий, институциональные меры и повышение общественной осведомленности также являются важными столпами в управлении водными ресурсами. Доктор Нгуен Минь Куанг (Университет Кантхо) предложил четкое разграничение полномочий между центральной и местной властью, интеграцию водного планирования с планами по землепользованию, сельскому хозяйству и транспорту, чтобы обеспечить рациональное использование экологического потенциала каждого региона.
Закон о водных ресурсах (с поправками), принятый Национальным собранием в ноябре 2023 года, включает ряд нововведений: введение рыночного механизма ценообразования на воду под контролем государства; усиление ответственности предприятий; расширение прав граждан на мониторинг. Это переход от «административного управления» к «управлению с помощью экономических инструментов и участия общества».
Кроме того, программы по информированию и обучение школьников экономии воды, проведение конкурсов на тему защиты водной среды и экологии... способствуют формированию привычки экономного потребления и любви к природе в обществе. Внедрение инструмента оценки «водного следа» в производстве поможет контролировать объем используемой воды и, таким образом, корректировать производственные модели в сторону экономичности и устойчивого развития.
Эксперты также предложили ввести обязательное требование для новых промышленных зон по наличию инфраструктуры для повторного использования воды, что обеспечит переход к циркулярной экономике уже на этапе проектирования.
В условиях глобальной интеграции безопасность водных ресурсов - это не только экологическая проблема, но и жизненно важное условие для устойчивого развития, политической стабильности и обеспечения национальной обороны. Поэтому необходимо объединение усилий бизнеса и международных организаций в инвестициях в очистку воды, передаче технологий по экономии и создании моделей замкнутого водоснабжения.
Чау Чан Виня считает, что для достижения этой цели необходима межотраслевая координация, конкретные действия на всех уровнях и твердая политическая воля. Роль вооружённых сил, особенно в стратегически важных регионах, таких как Северо-Запад, Центральное нагорье и Южно-Центральный Вьетнам, имеет ключевое значение в объединении работы с населением, охраны окружающей среды и задач по обеспечению национальной обороны.
К 2030 году Вьетнам ставит перед собой цели: 100% промышленных зон и городов I и II класса будут иметь системы очистки сточных вод, соответствующие стандартам; сокращение на 30% объема добычи подземных вод по сравнению с текущими показателями; удвоение доли повторного использования воды в производстве.