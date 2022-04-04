Безопасная транспортировка почти 2.000 тонн оборудования и грузов для миссии ЮНИСФА

Военнослужащие Военно-инженерного отряда № 1 осматривают автомобили перед отъездом в ЮНИСФА. (Фото: ВИА)

С 30 марта по 4 апреля почти 2.000 тонн оборудования и грузов Военно-инженерного отряда № 1 Вьетнама, участвующего в миротворческих силах Организации Объединенных Наций в миссии Абьей (ЮНИСФА), были перевезены из пункта сбора в порт Хайфон для подготовки к транспортировке по морскому пути.

Это самая крупная перевозка грузов и оборудования вьетнамских подразделений, участвующих в миротворческих силах Организации Объединенных Наций.

В интервью полковнику ВИА капитан Мак Дык Чонг, командующий вьетнамскими силами в миссии Абьей, глава Военно-инженерного отряда № 1 Вьетнама, участвующей в миротворческих силах Организации Объединенных Наций, сказал, что тот факт, что Вьетнам был выбран Организацией Объединенных Наций и приглашен для отправки Инженерной группы для участия в миротворческих операциях ООН в составе миссии ЮНИСФА в районе Абьей, приграничной зоне между Суданом и Южным Суданом, это очень долгий процесс подготовки Вьетнама, от подготовки людских сил до оборудования.

Организация Объединенных Наций имеет очень высокие и строгие стандарты о людских силах и оборудовании, особенно стандарты профессионального качества каждого отдела. Военно-инженерный отряд № 1 был создан по решению Министерства национальной обороны, в ее состав вошли представители многих агентств и подразделений армии, ядром которой являются инженерный корпус армии, армейский спецназ, Департамент операций по поддержанию мира Вьетнама, войска коммуникации и связи и военно-медицинские силы во всей армии.

К настоящему времени подготовительная работа инженерной группы в основном завершена.

Как и планировалось, вьетнамское подразделение должно было присутствовать в ЮНИСФА, чтобы приступить к выполнению своих задач в марте 2022 года. Однако из-за трудностей, связанных с международной доставкой и судовыми технологиями, отгрузка была задержана.

Военно-инженерная часть Вьетнама насчитывает 184 офицера и солдата. Это формирование на уровне подразделения с наибольшим количеством членов, когда-либо участвовавших в миротворческих миссиях ООН.

Ожидается, что группа подразделения получит все эти товары и оборудование в порту Судана и в ЮНИСФА в конце апреля. Все члены подразделения должны прибыть в Абьей 10 мая до начала сезона дождей в этом районе.