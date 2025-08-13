НОВОСТИ
Безопасная, современная и устойчивая инфраструктура Интернета для содействия национальной цифровой трансформации
Такое будущее требует более масштабного, быстрого, интеллектуального и безопасного Интернета, который бы беспрепятственно интегрировал сетевую инфраструктуру, услуги и данные, такие как искусственный интеллект, облачное хранение и безопасную систему доменных имен, при поддержке открытых стандартов, международного сотрудничества и соответствующих нормативных актов, заявил он.
Чтобы удовлетворить требования промышленного Интернета к сверхнизкой задержке и высокой надежности, цифровая инфраструктура Вьетнама должна обладать сверхбольшой пропускной способностью, широкой полосой пропускания, энергоэффективностью, открытостью, интеллектуальностью и высоким уровнем безопасности, сказал Нгуен Чыонг Жанг, подчеркнув, что только IPv6 может удовлетворить эти требования.
Вьетнам запустил свою сеть IPv6 в 2013 году с шестью интернет-провайдерами. По состоянию на июль 2025 года уровень внедрения IPv6 достиг 65,5%, что позволило стране войти в десятку лидеров по этому показателю в мире. Вьетнамские пользователи теперь получают доступ к IPv6 через мобильный широкополосный доступ (3G/4G/5G) и оптоволоконные сети дома и на работе.
Учитывая растущее число подключенных устройств - потенциально по четыре на человека - сети, поддерживающие только IPv6, в настоящее время считаются оптимальным решением для промышленного Интернета. С 2025 по 2030 год Вьетнам расширит инфраструктуру, поддерживающую только IPv6, а общенациональный переход планируется осуществить в период с 2030 по 2032 год.
Чтобы поддержать это, VNNIC запустил лабораторию интернет-данных для обмена и разработки открытых специализированных интернет-ресурсов, а также новую лабораторию интернет-технологий для тестирования и поддержки технологий, включая только IPv6, цифровую идентификацию, Интернет вещей и промышленные интернет-приложения.
К 2030 году центр планирует достичь 90% внедрения IPv6 и полного перехода на IPv6 в государственных учреждениях, телекоммуникационных компаниях и на ключевых цифровых платформах, стремясь войти в топ-20 стран мира по применению IPv6. Он также стремится поддерживать 99,9999% времени безотказной работы национальной интернет-инфраструктуры и соблюдать международные стандарты для IoT, промышленного интернета и сетей 5G на базе IPv6.
Центр стремится оставаться лидером АСЕАН в области регистрации доменов «.vn» и стремится вывести «.vn» в число 20–30 лучших в мире по масштабам, эффективности и интеграции в цифровую экономику. Он также продвигает управление интернет-ресурсами, внедряя искусственный интеллект, большие данные и открытые данные в системы мониторинга, поддержки пользователей и администрирования доменов.
На международном уровне центр вносит вклад в формирование международных стандартов для Интернета вещей, промышленного Интернета и 5G, обеспечивая соответствие инфраструктуры Вьетнама будущей модели Интернета.
Одной из основных проблем в развитии промышленного Интернета является создание соответствующих стандартов и нормативных актов. Хоанг Ань Ту, заместитель директора Департамента науки и технологий Министерства науки и технологий, отметил, что его департамент разрабатывает политику поддержки интеллектуального производства и промышленного Интернета. Основное внимание уделяется трем стандартным областям: подключению (5G и будущему 6G), передаче данных и промышленной автоматизации, которые соответствуют международным стандартам.
В поддержку национальной программы цифровой трансформации VNNIC подписал соглашения о сотрудничестве с более чем 20 провинциальными департаментами информации и коммуникаций (ныне департаментами науки и технологий) с целью совместного развития безопасной, современной и устойчивой местной интернет-инфраструктуры, способствуя тем самым цифровой трансформации и развитию цифровой экономики.
В начале августа компания подписала соглашение о сотрудничестве с провинцией Донгтхап с целью улучшения управления интернет-ресурсами и перехода местной ИТ-инфраструктуры на IPv6, включая подключение к национальному интернет-узлу. Аналогичное соглашение с провинцией Донгнай поддерживает улучшение показателей электронной коммерции, цифровую трансформацию, инновации, цифровую инфраструктуру и развитие цифровой экономики и общества.