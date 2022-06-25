Безналичные расчеты «растут» даже после пандемии. Фото: ВИА

* Когда безналичный расчет входит в привычку

Платежные привычки многих людей полностью изменились после эпидемического сезона. Исследование отношения потребителей к платежам, опубликованное VISA в начале июня 2022 года, показало, что 65% вьетнамских потребителей носят меньше наличных в своих кошельках, а 32% заявили, что перестанут использовать наличные после пандемии. Между тем, почти 76% нынешних потребителей используют электронные кошельки, а доля пользователей карт еще выше (82%).

По данным VISA, две трети вьетнамских пользователей пробовали совершать покупки в интернете во время пандемии, а половина вьетнамских пользователей впервые совершали покупки через платформы социальных сетей. 9 из 10 потребителей сейчас пользуются доставкой на дом, и почти все используют ее чаще, чем в допандемические времена.

Из-за влияния пандемии COVID-19 более 80% потребителей сейчас используют карты, а платежи через QR-коды и электронные кошельки не реже одного раза в неделю. При этом половина вьетнамских пользователей стали чаще пользоваться картами, а 64% и 63% пользователей увеличили использование бесконтактных платежей через мобильные телефоны и электронные кошельки.

* Уверенный рост благодаря eKYC

Тот факт, что многие люди меняют свои платежные привычки, должен включать в себя участие органов государственного управления, банковской отрасли и платежных компаний с внедрением множества новых методов для привлечения пользователей. Здесь зафиксирована и привычка к безналичным платежам, которая остается положительной после пандемии.

Нгуен Минь Там, заместитель генерального директора Sacombank, заявил, что после эпидемии COVID-19 безналичные расчеты растут во всех аспектах и растут устойчивыми темпами по всей стране, а не только в городах. Даже в Sacombank есть ряд точек оплаты в отдаленных районах, которые также зафиксировали сильный рост.

Статистика Госбанка показывает, что около 3,4 млн. счетов и 1,3 млн. новых банковских карт открыто онлайн, удаленно с помощью электронного метода (eKYC). В настоящее время доля взрослых с текущим счетом составляет почти 66% при среднем темпе роста 11,44% с 2015 по 2021 годы.

К апрелю 2022 года безналичные платежные операции увеличились на 69,7% по количеству, и на 27,5% по объему; интернет-транзакции также выросли на 48,39% и 32,76% соответственно; платежи через мобильные телефоны - на 97,65% и 86,68% соответственно; платежи через QR-коды - на 56,52% и 111,62% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Общее количество активированных электронных кошельков увеличилось на 10,37% по сравнению с концом 2021 года.

Важным моментом в процессе перехода к безналичному обществу является разрешение правительства на пилотное внедрение телекоммуникационных счетов для оплаты товаров и услуг небольшой стоимости (мобильные деньги).

На недавней пресс-конференции Государственного банка Вьетнама г-н Ле Ань Зунг сказал, что всего за 4 месяца внедрения «Мобильных денег» на сегодняшний день было открыто 1,1 млн. новых счетов «Мобильные деньги»; при чем более 60% пользователей мобильных денег проживают в сельских, горных, отдаленных районах, на границе и на островах.

Что касается этой деятельности, в последнее время не было неприятных рисков, и Государственный банк будет сопровождать Министерство информации и связи и Министерство общественной безопасности, чтобы способствовать дальнейшему развитию системы «Мобильные деньги», особенно в отдаленных районах.



