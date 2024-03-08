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НОВОСТИ

Безналичные платежи выросли более чем на 63%

В январе объем безналичных платежных операций вырос на 63,3%, а стоимость - на 41,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Государственный банк Вьетнама (SBV).
  В феврале во Вьетнаме наблюдался впечатляющий рост на 8,5 %, что свидетельствует о значительном повышении экономических перспектив страны в первые месяцы 2024 года. Фото: ВИА  
По данным центрального банка, транзакции интернет-банкинга выросли на 57,85% по объему и на 32,43% по стоимости. Операции мобильного банкинга выросли на 68,54% по объему и 41,12% по стоимости. Примечательно, что платежи по QR-коду выросли на 892,95 % по объему и на 1 062,01 % по стоимости.

В то же время объем и стоимость операций в точках продаж (POS) выросли на 16,87 % и 13,65 % соответственно. Показатели операций через банкоматы снизились на 15,14 % и 18,76 % соответственно.

Эти результаты иллюстрируют четкую тенденцию перехода от наличных к безналичным платежам.

В целях цифровизации банковских операций SBV поощряет кредитные учреждения к внедрению цифровой трансформации и сотрудничеству с различными секторами для развития и расширения цифровой экосистемы, которая ориентирована на предоставление продуктов и услуг, ориентированных на клиента, с непрерывным и персонализированным опытом проведения операций.

Многие базовые банковские услуги были полностью переведены в цифровой формат, включая депозиты, открытие и использование банковских счетов, электронные кошельки и денежные переводы. Во многих вьетнамских банках более 90 % транзакций теперь осуществляется через цифровые каналы.

К концу 2023 года около 40 банков и филиалов иностранных банков открыли 35 миллионов счетов с помощью процесса eKYC (электронное знание своего клиента). Количество индивидуальных платежных счетов в прошлом году достигло более 182,88 млн, увеличившись на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, при этом показатели безналичных платежей активно растут.

ВИА/ИЖВ

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