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Безналичные платежи выросли более чем на 63%
В то же время объем и стоимость операций в точках продаж (POS) выросли на 16,87 % и 13,65 % соответственно. Показатели операций через банкоматы снизились на 15,14 % и 18,76 % соответственно.
Эти результаты иллюстрируют четкую тенденцию перехода от наличных к безналичным платежам.
В целях цифровизации банковских операций SBV поощряет кредитные учреждения к внедрению цифровой трансформации и сотрудничеству с различными секторами для развития и расширения цифровой экосистемы, которая ориентирована на предоставление продуктов и услуг, ориентированных на клиента, с непрерывным и персонализированным опытом проведения операций.
Многие базовые банковские услуги были полностью переведены в цифровой формат, включая депозиты, открытие и использование банковских счетов, электронные кошельки и денежные переводы. Во многих вьетнамских банках более 90 % транзакций теперь осуществляется через цифровые каналы.
К концу 2023 года около 40 банков и филиалов иностранных банков открыли 35 миллионов счетов с помощью процесса eKYC (электронное знание своего клиента). Количество индивидуальных платежных счетов в прошлом году достигло более 182,88 млн, увеличившись на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, при этом показатели безналичных платежей активно растут.